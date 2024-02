La verdad detrás del cabello quemado de Yeri Mua

La versión de la estética colombiana sobre el incidente con Yeri Mua

Aquí está el texto de la noticia: 'Tremenda polémica se armó con la "influencer" Yeri Mua, quien sufrió un incidente en una estética en Colombia y terminó con su cabello quemado, quedando "pelona".

Así lo dio a conocer la llamada "Bratz jarocha" a sus 6 millones de seguidores en Facebook, quien expresó su decepción por el resultado del cambio de imagen.

La "influencer" detalló que acudió al lugar con la intención de realizar un cambio de color y tratamiento capilar, pero hubo un problema con sus extensiones que terminaron quemadas.

"Yo no sabía que así me habían dejado el cabello, yo traía mis extensiones y en ellas no se notaba, pero ahora que me las quitaron me di cuenta de que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima", dijo la "influencer" mexicana, quien, ante el fallo, decidió cambiar el color de su cabellera.

Aunque Yeri comentó que "mi intención no es que vayan y les digan cosas feas (al negocio de belleza). No somos perfectos, somos humanos haciendo cosas", las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, y la responsable de la estética colombiana tuvo que salir a dar su versión de los hechos.