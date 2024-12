Pepillo Origel ¿heredó el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

El periodista de espectáculos dijo que la Diva del Cine de Oro lo incluyó en su testamento

Juan José "Pepillo" Origel causó revuelo con sus más recientes declaraciones donde reveló que presuntamente, Silvia Pinal le heredó el cuadro que Diego Rivera le pintó en 1956.

Fue hace dos años en el programa "Con Permiso" donde el conductor charló con su colega Martha Figueroa y aseguró que forma parte del testamento de la Diva del Cine de Oro que falleció el pasado 28 de noviembre.

" Ya está todo arreglado, porque yo he platicado con la señora Pinal, ya sabe, ya me contó; bueno, hasta a mí me dejó herencia ", contó Pepillo en aquel entonces. " El cuadro de Diego Rivera, nada más que lo voy a prestar a un museo ".

Sin embargo, se desconoce si el testamento de la protagonista de "Viridiana" cambió, ya que en los últimos años se distanció del conductor televisivo.

Esto presuntamente se debió a la presencia de Iván Cochegrus, con quien Pepillo no se lleva bien. De hecho, no acudió a ver a Silvia en el hospital ni tampoco en el funeral.

“Yo no he ido a verla porque tiene ahí a una persona que no me interesa ver, porque se ha metido en lo que no le importa”, declaró Origel recientemente.

No me cae bien porque ni es amigo de la señora ni familiar, y tantos años yo nunca lo vi con ella”.

Además, en 2013 se declaró que el cuadro de Diego Rivera, que está valorado en 3 millones de dólares, sería donado al Museo Estudio Diego Rivera.