"Con todo al 2025": Pepe Aguilar despide el 2024 con foto familiar

Aunque la publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, también hubo cuestionamientos respecto a su hijo mayor, Emiliano Aguilar.

Con el 2025 a punto de llegar, no es raro que los famosos hagan uso de sus redes sociales para compartir algunas reflexiones y buenos deseos a sus fans; sin embargo, en el caso de Pepe Aguilar, no todo salió como esperaba.

Este martes 31 de diciembre, y a través de su cuenta oficial de Instagram, el patriarca de los Aguilar publicó una fotografía muy especial en la que aparece al lado de su esposa, Aneliz, y sus tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. Asimismo, acompañó la imagen con una emotiva dedicatoria para sus seguidores.

"De mi familia a la tuya. Esperando que el próximo año venga lleno de bendiciones para ti que estás leyendo esto y para todas las personas importantes en tu vida. Con todo al 2025" .

Aunque las palabras y la postal generaron diferentes reacciones entre los usuarios, desde felicitaciones hasta algunas críticas, también hubo los cuestionamientos que el charro recibió respecto a su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien no sólo no aparece en la instantánea; sino que ha confesado que mantiene una relación muy distante con su famoso padre.

"¿Dónde está Emiliano Aguilar?" , "que Dios lo guarde y se le olvide menos Emiliano" , "¿y Emiliano qué? Si hablas de tú familia, qué sea completa ¡qué barbaridad!" , "no te olvides de Emiliano" , "¿y Emiliano?, ¿y tu nieta?" , "fan de su familia, aunque haga a un lado a su otro hijo" , "le falta uno" , son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Te puede interesar Cazzu despide el año con tiernas fotos con su hija Inti

Por su parte, el intérprete de 'Por mujeres como tú' no se quedó callado y respondió a algunos de sus detractores, para dejar claro que las críticas no le afectan.