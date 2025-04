La presentadora de televisión no se quedó callada y acusó a Alex Bisogno de quererse apoderar de los bienes del 'Muñe'.

La conductora de ‘Ventaneando’, Patricia Chapoy, arremetió contra Alex Bisogno, hermano de su excolaborador Daniel Bisogno, quien falleció el pasado 20 de febrero de 2025 a causa de complicaciones de salud.

Todo surge después de que el conductor de ‘Al Extremo’ publicara un comunicado en el que señala que Cristina Rivapalacio, exesposa de Daniel, habría cambiado las cerraduras de la casa del hoy fallecido.

De acuerdo con el comunicado, se ha cortado comunicación entre ambas partes y por lo cual se ha impedido que tanto el propio Alex como su padre puedan visitar los restos de su familiar, lo cual ha entristecido a éste último.

‘’Cristina, mamá de Michaela, ha cortado comunicación con nosotros desde hace algunas semanas. Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa. A la fecha no sabemos dónde están las cenizas, ni donde podemos visitarlas, sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto’’ , se lee.

En respuesta, durante la emisión del programa de este lunes, Chapoy aseguró que las propiedades de Daniel Bisogno pasarán a su hija Michaela, mismas que serán administradas por la madre de la pequeña.

‘’Las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Michaela, única heredera ¿Quién va administrar ese patrimonio? Pues su mamá, que es a quien le corresponde’’ , dijo la periodista.

Pati Chapoy aseguró que las intenciones de Alex, hermano del exconductor, es administrar los bienes, sin embargo, recalcó que ello no será posible, ya que la única heredera es su hija.

‘’Me entero de que tienes interés en que tú seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija’’ , expresó.

Finalmente, la presentadora negó la versión manejada por Alex Bisogno en torno a las cenizas de su excompañero, y pidió no ‘'meter cizaña’’ ya que crea confusión.

‘’No entiendo porque ese comunicado sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá. Están a lado de las cenizas de tu mamá. Creo que en este momento tú preocupación es ponerte a trabajar y ayudar a tu papá. No metas cizaña, no hagas este tipo de documentos que lo único que hace es que todo mundo crea que hay problemas. No hay problemas, el problema está en tu cabecita’’ , declaró.