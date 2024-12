Pati Chapoy defiende a Eugenio Derbez de Selena Gomez tras criticarla

La conductora de ‘Ventaneando’ criticó los ataques que recibió el mexicano por parte de las fans de la estadounidense

En medio de la polémica de Eugenio Derbez y Selena Gomez, ahora es la conductora Pati Chapoy quien se puso del lado del actor mexicano.

Todo comenzó cuando el protagonista de “La Familia P. Luche” fue invitado al podcast “Hablando de cine con…” de la sonorense Gaby Meza, donde criticó la mala pronunciación al español de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”.

“Selena es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver cada escena, como: '¡Wow! ¿Qué es esto?'”, expresó Eugenio en el podcast.

“No habla español (…) No puedo creer que nadie esté hablando de eso (…) En Cannes que le dieron un premio y que nadie ha hablado de eso y que le siguen dando premios, siento que lo que pasa es que no hablan español. Cuando tú ves una película rusa y ves que está subtitulada en español, no te das cuenta lo que está diciendo [...] tiene mucho que ver que está subtitulada y no hablan español”.

Luego de que la propia Selena Gomez contestara al comentario al asegurar que trabajó en el proyecto con todo su corazón, los fans de la cantante no tardaron en despotricar contra el actor mexicano, quien horas más tarde se disculpó públicamente.

“Pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón”, escribió el mexicano.

Dice Pati Chapoy que hicieron ‘un escándalo’

Quien se puso del lado de Eugenio Derbez fue Pati Chapoy al asegurar que las fans de Selena Gomez hicieron un escándalo para orillar al también productor a disculparse por una opinión.

"¿Por qué hacen un escándalo de una crítica que hace Eugenio Derbez? Es Eugenio Derbez, a Selena le valió sorbete y admitió que no habla español", dijo la titular de “Ventaneando”.

Pedro Sola también defendió la opinión de Eugenio Derbez, y reiteró que la cinta francesa ‘Emilia Pérez’, ambientada en México, no contó en su reparto con personas que hablaran español como lengua nativa.

"Siempre nos hemos dado cuenta de que las películas gringas se salen de contexto. Gente que no es mexicana hace personajes mexicanos porque así es allá, en Estados Unidos. Se tuvo que aprender de memoria como perico los textos" , comentó Sola.

Recientemente Selena Gomez fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto de Drama, por su actuación en “Emilia Pérez”.