Paola Suárez no perdera el ojo gracias a la atención medica

"Paolita" ya presenta mejoras en su salud ocular tras golpiza.

El miércoles 10 de enero, Paola Suárez reveló en una publicación de su cuenta de Instagram que debido a los presuntos golpes que le propinó su pareja José de Jesús 'N', quien horas antes le había pedido matrimonio, estaba a punto de perder un ojo.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebrante 2 costillas. Me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto, y un día antes me habías pedido matrimonio", escribió.

Sin embargo, recientemente una de sus amigas dio a conocer que 'La Patas', como también es conocida, no perderá ningún ojo gracias a la excelente labor que están realizando los especialistas; 'Paolita' ya presenta mejoras en su salud ocular.

"Gracias a mi padre Dios y a los doctores de aquí del Regional, Paola está bien de su ojito, no se le complicó con su ojito, hermanas. Bendito sea mi padre Dios ya entregaron los resultados", expresó su amiga Evelyn 'La Mamita' Hernández.

Aunado a ello, Evelyn agregó que en cuanto Paola sea dada de alta del nosocomio; ella, Wendy y Kimberly se turnaran para cuidarla.

"Si Paola se quiere quedar en su casa, pues ni modo, hermanas nos turnamos. Un rato unas, un rato otras. Aunque yo me quedé a dormir en una recamara que tiene abajo Paola, y ellas en su recamara. Pero a ver cómo le hacemos" , recalcó.

Paola Suárez, integrante de 'Las Perdidas' se encuentra hospitalizada con varios golpes en el rostro. Wendy Guevara, su amiga, fue quien lo reveló la noche de este miércoles 10 de enero por medio de una transmisión en YouTube, donde también mencionó que fue violentada por su novio; por lo que requería de una cirugía.

En la grabación, se observa a Paolita Suárez, como también se conoce a la influencer, recostada en una cama de hospital con el rostro hinchado y con varios hematomas.

De acuerdo con las declaraciones de la exparticipante de 'La Casa de los Famosos', Paolita tenía un hematoma en el ojo, por lo que era necesario que se le desinflamara para que los médicos pudieran evaluar si no presentaba otro tipo de daño.

Así mismo, también acusó a Jesús 'N' de haber golpeado a su amiga, aunque dijo que no quería decir nada hasta que ella lo denunciara, pese a que fue violentada desde las 7:00 de la mañana de este miércoles.