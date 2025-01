"Perdón, fue involuntario": Ofelia Cano se disculpa por filtrar audios

Luego de que se hiciera viral el escándalo la famosa actriz rompió el silencio sobre lo ocurrido.

Tras la muerte de Dulce, la cantante, quedó al descubierto la supuesta mala relación que tenía con su única hija llamada Romina, quien ha dado de qué hablar en los últimos días tras filtrarse y darse a conocer una serie de audios en los que habla mal de su mamá con una amiga, la actriz Ofelia Cano, quien entre lágrimas ofreció una disculpa por haber compartido dichos audios y tener en el centro de la polémica a Romina y a su amiga Dulce.

En la conversación entre Romina y Ofelia, la hija de Dulce expresa que está molesta con su madre porque mantiene una relación con Francisco Cantú, un hombre que según lo dicho por Romina, podría haberle contagiado SIDA a su madre.

Romina se dirige a su madre con una grosería, y afirma que se había ofendido porque le dijo así, y afirmó que era Dulce quien le decía eso a ello y muchas cosas más; dejó claro que contrario a lo que pensaba su madre, de "que la odiaba", su único interés como hija era que se alejara de las malas amistades (como Francisco Cantú) y que volviera a estar cerca de ella y de su hijo.

Tras el fallecimiento de la intérprete de 'Tu muñeca', un reducido grupo de amigos de la cantante ha revelado detalles de la supuesta mala relación que mantenía Romina con Dulce, quien supuestamente no dejaba tener novio a su madre, algo que la propia Romina niega en la conversación filtrada con Ofelia Cano.

Ofelia Cano ofrece perdón a Dulce y a su hija

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y amiga de Dulce, Ofelia Cano, se hace responsable de la filtración de los audios a un programa de televisión, además, ofrece una disculpa a su fallecida amiga y a la hija de ésta, Romina, por el escándalo en el que se encuentra porque ella le compartió a alguien los audios en los que habla mal de su madre.

Dichos audios fueron revelados en el programa 'De primera mano', y tanto Romina como su esposo, han salido a aclarar que si bien la relación con Dulce no era perfecta, Romina amaba a su madre y está en duelo.

"Quiero hablarle a los ojos a Romina, perdón Romina, fue involuntario, perdón por el daño que esto ha causado" , expresó, y agregó:

"A Dulce, mi amiga, un perdón póstumo, lo digo con todo mi corazón y con mucho sentir, no tengo disculpa, pero lo que sí les digo es que Dios que tanta fe que tengo lo sabe y con eso me basta, fue un grave error de mi parte, perdón Romina, sabes que te quiero mucho, perdón Dulce, mil mil disculpas, a todos ustedes también" , dijo mientras lloraba.