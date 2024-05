"Tampoco me va a negar": Niurka habla de su relación con Mauricio Islas

La cubana fue cuestionada por su relación con el actor, quien le responde en el programa 'Sale el sol'.

Niurka, una de las protagonistas de la obra 'Aventurera' más recordadas por el público mexicano, fue cuestionada por un supuesto romance que mantuvo con el actor y ahora conductor Mauricio Islas. Esto habría ocurrido cuando ambos protagonizaron el musical antes mencionado hace más de 25 años.

"Él es un caballero. No va a hablar de eso, tampoco me va a negar. Eso es algo muy hermoso" , dijo la actriz antes de enviarle un beso a Mauricio Islas. Sobre los tiempos en los que la relación ocurrió, ella responde: "Éramos solteros, jovencitos. Bueno, él era soltero, éramos jovencitos y yo venía de una (relación en la cual) me acababan de poner los cuernos descaradamente y estaba yo bien enojada. Entonces, pues, me dejé llevar" .

La estrella de telenovelas como 'La mujer de judas' y 'Tres mujeres', también confesó: "La verdad me desquité. Pero me desquité bien... No así como otras niñas, que se desquitan con el primer p... No. Me desquité con uno lindo, guapo, bueno y todo" .

Mauricio Islas reacciona

La entrevista de Niurka fue presentada en el programa de televisión 'Sale el sol', en el cual Mauricio Islas participa como presentador, por lo que sus compañeros le preguntaron por las declaraciones de Niurka: "Hace dos años lo platicó (Niurka) aquí en el programa" , expresó el protagonista de 'Las bravo', quien cuestionó el motivo por el cual se retoma en este momento la noticia.

A las preguntas de sus compañeros de cómo conoció a la vedette cubana, Islas respondió: "Hicimos 'Aventurera' hace como 25 años... No soy una persona que venga y cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, respeto mucho las razones por que lo dice. Yo la quiero, la admiro, la respeto. Se me hace una mujer increíble, la conozco hace muchísimos años. Lo único que tiene de mi es respeto y admiración. Yo no tengo nada que andar contando ni estar diciendo cosas porque no lo he hecho nunca" .

Joanna Vega-Biestro, compañera de Mauricio Islas en el programa matutino, le preguntó la razón por la que él no quería hablar del tema y sugirió que le preguntaran a la cubana, a lo que contestó: "No se trata de negar. Hace 25 años, uno es chavo, pasan muchas cosas... Por respeto a mi mujer, ella sabe todo" .