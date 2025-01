En redes sociales le dieron la razón al agente de tránsito por aplicar el reglamento, y criticaron a la bailarina por haber violado la ley desde hace años.

Niurka se molestó porque fue multada en Mérida, Yucatán, por viajar sin usar el cinturón de seguridad, y la vedette cubana exhibió al agente de tránsito que la detuvo mientras viajaba de copiloto junto a su pareja Bruno. Sin embargo, en redes sociales le dieron la razón al agente de tránsito por aplicar el reglamento, y criticaron a la bailarina por haber violado la ley desde hace cuatro años, tiempo que lleva viviendo en esa ciudad.

La cubana de 57 años cuestionó al agente de tránsito de por qué en cuatro años que lleva viviendo en Mérida, nunca otro agente la había detenido, y a través de sus historias registró el momento.

"Me acaba de parar este personaje para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad, llevo cuatro años viviendo en Mérida Yucatán, saludada por todos los oficiales de esta ciudad que además son relindos y súper amables" , dijo; "Se le antojó eso hoy" , consideró.

El oficial, quien fue corregido por Niurka tras pronunciar mal una palabra (haiga), consideró que tal vez nunca antes la actriz fue vista cometiendo la infracción, pero no utilizar el cinturón de seguridad sí es causa de multa.

"Tal vez no la hayan visto; es sancionable no traer el cinturón de seguridad" , expresó el agente.

Niurka consideró que lo que buscaba era una mordida.

"Estoy segura que quería una mordida o algo y yo no hago esas cosas; o sea 'hello', cómo hay gente pen...ja" , expresó en su característico estilo.

Tras las críticas en redes sociales, la cubana no se quedó callada, y mientras recibía un tratamiento facial, aclaró que conoce la ley y sus obligaciones, y aseguró que el agente fue prepotente en la forma en la que le pidió sus papeles y le informó que estaban cometiendo una multa.

"El señor llegó muy prepotente. ¡Amabilidad! En el pedir está el dar", dijo, y agregó:

"Como servidores públicos tienen que tratar con amabilidad a la población".

Los cibernautas criticaron a Niurka por subir a redes dicho momento en el que fue ella quien violó la ley.

"Cuatro años cometiendo infracción. Bravo por el oficial" . "Wow es en serio que se grabó para decir tal barbaridad. Niurka, no porque te multaron por cometer una infracción por 4 años quiere decir que quería mordida, no todos son así. Además qué es eso de estar corrigiendo al policía en su forma de hablar como que fueras perfecta" . "El cinturón salva vidas, así que deberías de agradecer que este señor te salvó la vida" . "La ley es para todos, aunque se crean intocables" , se lee entre los múltiples comentarios.

Finalmente, Niurka se mostró en un video utilizando cinturón de seguridad.