¿Hay relación entre Manolo Caro y Caro Quintero? Aclaran esta versión

Oscar Uriel, presentador y critico de cine, es medio hermano de Manolo Caro, por lo que fue cuestionado sobre la presunta conexión familiar entre el director y el narcotraficante.

Luego de la reciente detención de uno de los líderes del crimen organizado más buscados de México, Rafael Caro Quintero, el periódico español, "El País" publicó una entrevista donde aseguraban que el padre del cineasta Manolo Caro reconocía al conocido narcotraficante como su sobrino. Además, señalaron que el director mexicano tenía pensado realizar una historia sobre el fundador del Cártel de Guadalajara, pero el proyecto no prosperó ya que nunca pudo terminar de escribirla.

Sin embargo, este martes en las inmediaciones del foro Shakespeare, posterior a la presentación de la onceava temporada del programa "TAP" (Taller de Actores Profesionales), el presentador Oscar Uriel, medio hermano de Manolo, desmintió y criticó lo publicado por "El País".

"Quiero que quede claro, él no es familiar nuestro y siento que fue muy mala leche el sitio que lo publicó. Nos reímos, mi hermano y yo, hablando por teléfono al respecto, porque no tenemos ningún lazo consanguíneo con esa persona", expresó Oscar Uriel.

Asimismo, desestimó las versiones que afirmaban que tanto él como el productor de "La Casa de las flores" usaban el dinero de Caro Quintero para llevar a cabo varios de sus proyectos.

"Los que nos conocen saben que lo que hemos hecho ha sido a base de puro esfuerzo, no te voy a negar que me gustaría tener más dinero para meter más a mis producciones", agregó.

Por último, Oscar Uriel explicó que, en dado caso de que realmente tuviera una relación familiar con Quintero, eso no lo haría culpable de ninguno de los delitos por los que se le acusa.

"Si fuera mi tío, sobrino, primo… pues ¿qué les digo? uno no escoge a su familia", aseguró.

Ante las preguntas constantes y la insistencia de algunos medios, el también productor prefirió salir del lugar, no sin antes revelar que no procederá legalmente contra el medio que difundió la falsa información ni contra quienes la retomaron: "Por supuesto que no y no me interesa, para qué perder el tiempo", sentenció.