Erik Rubín comparte emotivo mensaje por fallecimiento de su madre

Este lunes Erik Rubín compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su madre, Myra Milanszeko, a los 73 años de edad.

A través de redes sociales, el exintegrante de Timbiriche comunicó la pérdida en una publicación acompañada por fotografías familiares.

"No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros" , escribió parafraseando un poema cherokee.

Agregó, también, una imagen con una nota de despedida escrita: "Sin duda viviste intensamente. Nuestra querida Myra, ahora el descanso te acompaña, te despedimos con mucho amor" .

Los mensajes de consuelo llegaron inmediatamente de parte de personalidades como Paul Stanley, Erick Elías, Maca Carriedo y Federica Quijano, además de Andrea Legarreta, su exesposa.

"Peloncito amado: aquí contigo y para ti, para toda tu familia que es la mía. Ya te lo dije y lo repito: el amor de mamá es eterno, infito... Myra hermosa siempre vivirá en ti, ¡son almas gemelas! Celebro la vida de la maravillosa y única Myra. Le agradezco tanto amor y haber sido la amorosa y divertida abuela de Mía y Nina... tantos momentos inolvidables a su lado. Qué afortunada de tener un hijo tan maravilloso como tú. Qué afortunados de tenerse y gozar tanto la vida. Mi amor para ti, para mis niñas y toda la familia. ¡Los amo infinito! Siempre amaré a Myra. Besos al cielo, mi reina linda" , expresó la conductora de 'Hoy' en un comentario y, más tarde, compartió una galería en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, se desconoce la causa precisa del fallecimiento; sin embargo, la noticia llega un mes después de que Legarreta informara sobre el delicado estado de salud de Myra, quien fue hospitalizada por un tumor en el pulmón que requirió la extirpación del órgano.