¡Moisés Iván Mora, listo para venir a la DesertCon!

El actor de doblaje se presentará el próximo 23 de noviembre en la DesertCon 2024

Casi 40 años en el doblaje le han traído muchas bendiciones y alegrías a Moisés Iván Mora, quien le ha dado voz a varios personajes de caricaturas, anime y series como Rigby (Un Show Más), Blu (Río), Brad (Kick Buttowski), Temor (Intensamente) y más.

Ahora, el actor mexicano compartirá sus experiencias y algunos consejos para los fanáticos en su presentación en la DesertCon 2024 el próximo 23 de noviembre en Expo Fórum.

" Regularmente yo paso, doy una plática de de como fueron mis inicios en doblaje, cotorreo con el público, les cuento mis los personajes que he hecho eso durante 45 minutos, de 45 a una hora. Y después de eso ya me paso a la a la firma de autógrafos y de videos o de lo que quiera ", dijo Moisés Iván Mora en exclusiva para e Media.

La visita del también director de doblaje coincidirá con la del actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, quien interpretó a "McLovin" en la película de comedia "Super cool" (2007). Esto significará un gran encuentro entre ambas estrellas, ya que Moisés fue el encargado de darle voz al personaje de Christopher en el doblaje de la cinta.

" Seguramente haremos algo. Algo divertido. El organizador me dijo que a lo mejor pasaba y hacíamos ahí una platiquita tranquila, entonces a lo mejor cotorreamos, echamos relajo un rato también (...) Más bien yo fui invitado porque a él lo invitaron de primera instancia. Me dijeron 'oye, ¿por qué no invitaron al que hace la voz de de McLovin? ¿No? De Supercool' y dije 'Ah, pues va'. O sea, él se eso se le llama estrategia ", contó el actor de doblaje.

"Justo acabo de poner una escena en mi Instagram y a la gente le encanta la película. Y es padre el poder convivir con un actor que has doblado y conocerlo en vivo, está padre porque además se ve que el cuate es un tipazo".

El doblaje, una profesión muy noble

A lo largo de su carrera, Moisés ha hecho teatro, cine, televisión. Lleva ya 18 años de interpretar a "Adolfo" en la popular serie de comedia mexicana "Una Familia de Diez", y aun con lo polifacético de su trayectoria, asegura que el doblaje siempre está ahí para abrirle más puertas.

" Ya son 39 años de estar en este negocio. 39 años haciendo doblaje, haciendo televisión, haciendo teatro, haciendo cine, haciendo radio (...) El doblaje es una profesión muy noble, entonces siempre está ahí y ahorita estoy terminando de grabar 'Una familia de diez'. Yo también dirijo doblaje. La última película que dirigí fue la de Deadpool y Wolverine' ", contó Mora.

Como director, puede decir que un buen doblaje se caracteriza por igualar lo que hay en pantalla, y por la versatilidad del actor detrás del micrófono.

" Que se iguale a lo que ya está hecho en pantalla. Aquí en doblaje no venimos a inventar el doblaje (...) por eso se pide mucho y se ha hablado mucho de que sean actores para poder llegar a la emoción en un instante. Cuando estás en el doblaje ves la escena una vez y después de ver la escena es 'vámonos, o sea, grábala' ", explicó.

" Algunos sí minimizan o lo desdeñan el doblaje, pero hay otros que dicen NO, mis respetos para la gente que hace doblaje, porque además necesitas una especialidad, necesitas ritmo, volumen, actuación, intención, dicción. Son pues varios elementos que se necesitan para llevar un buen doblaje y naturalidad. Sobre todo también mucha naturalidad, porque hay gente que de repente ves como está en el doblaje y se escuchaba súper falso".

Moisés se presentará en el primer día de actividades de la DesertCon, el sábado 23 de noviembre a las 16:30 horas del día.

Los boletos están a la venta en desertcon.boletopolis.com, y en físicos en sucursales de Anime Shop, tienda Panini Hermosillo y restaurante Akitabara.