Mayeli Alonso confirma que espera un bebé con el boxeador Andy Ruiz

La exesposa de Lupillo Rivera, empresaria y figura pública, anunció a través de su cuenta de Instagram que está esperando su tercer hijo.

La noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia de Mayeli Alonso ha sacudido las redes sociales. La exesposa de Lupillo Rivera, empresaria y figura pública, anunció a través de su cuenta de Instagram que está esperando su tercer hijo, esta vez junto al reconocido boxeador Andy Ruiz.

Después de varios rumores que circulaban en torno a su posible embarazo, Mayeli finalmente confirmó la noticia mediante una serie de fotografías compartidas en sus redes sociales. En las imágenes, la empresaria aparece radiante junto a Andy Ruiz, mostrando su pancita de embarazo con un entallado vestido negro.

En su publicación, Mayeli Alonso expresó su gratitud hacia Dios por la llegada de este nuevo integrante a sus vidas, “Baby Destroyer on the way. Gracias A Dios Por Ser Tan Bueno Con Nosotros” , escribió junto al clip en el que dan la sorpresiva noticia, sin embargo, no reveló el sexo del bebé, aunque señaló que nacerá en verano.

El anuncio llega envuelto en una serie de escándalos, especialmente relacionados con el boxeador, quien inició su relación con Mayeli aproximadamente hace un año, sin haber finalizado oficialmente su divorcio anterior. Se especuló incluso sobre infidelidades del pugilista hacia Alonso.

Andy Ruiz, apodado 'Destroyer', ya es padre de cinco hijos de una relación anterior con una mujer llamada Julie, por lo que este sería su sexto hijo. Por su parte, Mayeli Alonso, de 38 años, tiene dos hijos, Lupita Karizma y L’ Rey Rivera, fruto de su matrimonio con el hermano de Jenni Rivera, del cual se divorció hace cuatro años.

La noticia ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde seguidores y seguidoras de la pareja han expresado sus felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa que están por iniciar.