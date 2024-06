“Hay transfobia”: Martha Cristiana renuncia a Miss Universo México

La modelo acababa de asumir el puesto de directiva del certamen internacional.

La modelo Martha Cristiana renunció al puesto de directiva de Miss Universo México por transfobia dentro del certamen de belleza.

La también actriz dijo que no se le permitió incluir a mujeres transgénero en el famoso concurso de belleza que elige a las representantes de México para Miss Universo.

Así lo denunció a través de una rueda de prensa con los medios de comunicación, donde aseguró que Miss Universo México se escuda bajo una "falsa inclusión".

“ Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza ”, dijo Martha Cristiana.

También reflexionó que la belleza es “revolucionaria solamente cuando abraza a la diversidad”, lo cual fue su lema al asumir el puesto de directiva hace apenas un mes y medio. También agradeció el apoyo y admiración hacia Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe junto a la tailandesa Anne Jakrajutatip, quien es una mujer trans.

“ Raúl Rocha Cantú ha sido un hombre cabal, que me ha tratado bien, me ha respetado y ha respetado mis posturas. Me encanta que haya sido un mexicano que haya tenido el valor de compartir una franquicia y de comprarla, y que comparta esa franquicia con una mujer trans, que es Ann, de apellido impronunciable porque es tailandesa ”, expresó la modelo.