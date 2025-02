La futura madre es una modelo originaria de Bielorrusia que reside en la Ciudad de México desde hace más de cuatro años.

El cantante mexicano Mario Bautista se prepara para una nueva y emocionante etapa en su vida junto a su pareja, Karina Praitova. Este miércoles 12 sorprendieron a sus seguidores al anunciar que serán padres por primera vez.

A través de sus redes sociales, el intérprete de 'No digas nada' compartió unas tiernas, aunque confusas, fotografías. En ellas, ambos aparecen intercambiando miradas cómplices, gestos cariñosos y sonrisas, pero lo que más llamó la atención fue el emotivo mensaje que las acompañó: "Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo" .

Más tarde, Mario confirmó la noticia con otra imagen en sus historias de Instagram, donde se aprecia únicamente el baby bump de Praitova mientras él la abraza con ternura.

Amigos reaccionan

Las reacciones de colegas, amigos y fanáticos no tardaron en llegar. La cantante y creadora de contenido Kimberly Loaiza felicitó a la pareja: "(Karina) va a disfrutar mucho ser mamá, la mejor profesión de esta vida" . Por su parte, la influencer y amiga cercana de Mario, Nath Campos, expresó su sorpresa: "¡No te creo, Mario Alberto! ¡Felicidades!" .

A las felicitaciones se sumaron Luisito Comunica, Juan de Dios Pantoja y la tiktoker Ximena Jiménez.

¿Quién es su pareja?

La futura madre es una modelo originaria de Bielorrusia que reside en la Ciudad de México desde hace más de cuatro años.

A diferencia de Mario, Karina mantiene su vida privada con discreción e incluso tiene sus redes sociales en modo privado. Fue el propio cantante quien hizo pública su relación y ahora ha compartido la noticia de su próxima paternidad.

Actualmente, Karina trabaja como modelo para las agencias MZ Agency y VMG Models.