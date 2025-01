Maribel Guardia confiesa que no esperaba proclamación de su día oficial

La actriz reveló que le tomó totalmente por sorpresa debido a que solo la habían invitado a cantar y únicamente le adelantaron que le darían un reconocimiento.

Maribel Guardia admitió que no se imaginaba que el 30 de diciembre se convertiría en un día especial. En días pasados, durante una emotiva ceremonia en Miami, Florida, la ciudad proclamó oficialmente el 'Día de Maribel Guardia', en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y su impacto cultural en la comunidad latina.

En entrevista con 'Sale el Sol', la actriz reveló que le tomó totalmente por sorpresa debido a que solo la habían invitado a cantar y únicamente le adelantaron que le darían un reconocimiento.

"Me invitaron a cantar y luego me dijeron que me iban a dar un reconocimiento de la Ciudad, yo pensé que nos lo daban a todos, pero no, me lo dieron a mí. Así que estuve muy contenta" , comentó.

La costarricense agradeció el detalle y dijo estar agradecida de que su esposo, Marco Chacón, quien tuvo la oportunidad de estar presente en el momento del evento con su fecha oficial.

"Fue muy bonito la verdad, un detalle superlindo, siempre se agradece todo, se siente bonito" .

Por otra parte, en otro encuentro con la prensa, la presentadora de televisión aclaró que aún no tiene pensado fundar una asociación en nombre de su hijo, sin embargo, planea continuar su legado.