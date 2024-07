"No soy la nueva Aventurera": María León

La cantante y actriz rompió el silencio tras la solicitud de sus fans para reemplazar a Irina Baeva en el musical

María León terminó con los rumores y negó que ella vaya a ser la nueva protagonista de "Aventurera" luego de que se confirmara la salida de Irina Baeva.

Luego de que el productor Juan Osorio diera a conocer que habría una nueva estrella en el famoso musical, misma que anunciará hasta el 18 de julio, los fans pidieron que se le diera la oportunidad a María León por sus habilidades para bailar y cantar.

Pero ahora es la propia ex vocalista de Playa Limbo quien desmintió su llegada a "Aventurera" durante un encuentro que tuvo con los medios de comunicación y dejó en claro su cariño tanto para Irina Baeva como para Juan Osorio.

" No soy la nueva Aventurera. Sé y estoy segura que quien vaya a hacer el papel va a ser increíble, es una producción maravillosa, muy icónica, no me ha tocado ver la última puesta y tanto a Juan Osorio como a Irina Baeva les tengo mucho cariño ", dijo María León.

También se pronunció respecto a la petición de sus fans para protagonizar el musical, y negó algún acercamiento por parte de Juan Osorio para protagonizar el musical.

" No hubo ningún acercamiento. Lo que sucedió fue que la gente en redes aventó mi nombre por ahí y obviamente tengo una sensación de gratitud enorme por recibir tanto cariño, tanto amor y lo agradezco infinitamente ", expresó.

Previamente el productor Alex Gou negó que María León fuera la nueva "Aventurera" ya que ella actualmente forma parte del musical "Jesucristo Superestrella".

“ Estoy en posición de desmentir los rumores de que @Sargentoleon María León entrará a Aventurera, María está en @Jesucristo_MX ", tuiteó Alex Gou.

Cabe recordar que Irina Baeva saldrá de "Aventurera" a menos de un mes de estrenar la obra, debido a las fuertes críticas que recibió por su desempeño en el papel de "Elena Tejera", mismo que interpretaron en el pasado actrices como Carmen Salinas, Niurka, Edith González y más.