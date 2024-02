Marcus Ornellas ama a las 'cabr*nas'

El actor se presentará en Hermosillo el 24 de febrero junto a Consuelo Duval y Dalilah Polanco.

Los reconocidos actores Marcus Ornellas, Consuelo Duval y Dalilah Polanco se presentarán en Hermosillo el próximo 24 de febrero con la exitosa obra de teatro '¿Por qué los hombres aman a las cabronas?'', basada en el libro homónimo de la escritora Sherry Argov.

El argumento de esta comedia se basa en el libro homónimo publicado en el año 2000, y en esta adaptación prometen una noche llena de humor y reflexión sobre las relaciones amorosas.

En entrevista exclusiva para e Media, Marcus Ornellas aclaró que dentro del concepto de la obra, una 'cabr*na', es una mujer con amor propio.

“ En el concepto de la obra, una cabr*na no es una hija de la chingada, es una mujer con amor propio, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer segura ”, enfatizó el actor.

Ornellas explicó que la puesta en escena desarrolla la historia de 'Dulce' (Consuelo Duval), una chica tierna y sumisa que aprende a ser una 'cabr*na' gracias a los consejos de 'Bárbara' (Cecilia Galiano).

“ Es una comedia que habla sobre las relaciones humanas y las relaciones en pareja, todo eso a través de una historia de pareja donde la amiga es la que rescata a la víctima ”, mencionó Ornellas.

Evolución de los personajes

'Jorge', interpretado por Marcus, es un patán que no valora a Dulce, pero su personaje tiene un desarrollo durante la historia.

“ Mi personaje es como el cabr*n en la historia, obviamente en tono de comedia. Después vemos cómo va evolucionando el personaje, es muy interesante ver cómo cambian los personajes durante la historia ”, adelantó el actor.

Por otra parte, el actor de 41 años destacó que se trata de una obra muy ligera con la que la gente se identifica.

“ Es muy fácil identificarse con los personajes o de identificar a los personajes con el primo del amigo ”, comentó el actor.

La gira de 'Por qué los hombres aman a las cabr*nas' ya va a la mitad, y Marcus destacó que lo que más ha disfrutado es la forma en la que el público los recibe.

“ Es hermoso cómo el público nos recibe, es algo único, nunca me había pasado algo así. De hecho el productor desde el principio me dijo que jamás oiría un aplauso como en esta obra ”, dijo.

Amor por los autos

A través de sus redes sociales, el elenco que conforma la obra de teatro presumió al chofer de lujo con el que contaron por unos momentos, y fue Consuelo Duval quien en su cuenta de Instagram elogió las habilidades de su compañero.

“ Nos salió bien pistola el chofer; era sueño de Marcus manejar un bus, hoy es un sueño desbloqueado ”, puntualizó Duval.

Al respecto, Ornellas comentó que le encantan los carros y está muy feliz por haber tenido la oportunidad de haber manejado un camión.

“ Es mi mero mole, me encanta, me encantan los autos, me encanta manejar, soy adicto a los autos y yo feliz de la vida manejando. El chofer de nuestro autobús me dio la oportunidad de manejar. Viajamos en un autobús de la compañía, entonces manejé literal cinco minutos y en línea recta, pero bueno, estuvo muy divertido ”, compartió el actor.

El actor también habló sobre el mensaje detrás de la obra, y se le preguntó si es verdad que los hombres realmente 'aman a las cabr*nas.

Yo creo que el tema principal es el amor propio. No puedes amar a alguien más si no te amas a ti mismo primero, para que no permitas que los demás te lastimen. Pues sí, estoy seguro que así es, amo a una (cabr*na) de hecho”, afirmó Marcus Ornellas.

Sobre los futuros proyectos para este año, Ornellas comentó que tiene una serie en puerta.

" Tengo una serie que se va a estrenar en el segundo semestre, pero todavía no sabemos fechas, por lo pronto estamos aquí en esta gira que ya vamos a la mitad de la gira ”, dijo.

La obra se presentará en la capital de Sonora el próximo sábado 24 de febrero en el Auditorio Cívico del Estado, con funciones en horarios de 6:30 p.m. y 8:45 p.m.

Precio de boletos

VIP - $825

- $825 Oro - $660

- $660 Plata - $550

Los boletos pueden adquirirse en el sitio: www.sonboletos.com; también pueden comprarse en la taquilla del auditorio, La Fetti y Sagrado Remedio Suc. Colosio.