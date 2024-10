Mar de Regil es hospitalizada

La influencer ha generado preocupación ante las historias que ha compartido en redes sociales.

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ha causado revuelo en redes sociales, pues fue hospitalizada para ser intervenida quirúrgicamente el pasado 3 de octubre.

Los fans de la influencer comenzaron a preocuparse por su salud al ver las historias de Instagram en las que se le ve recostada en una cama de hospital y conectada a un suero de vía intravenosa.

Además, documentó lo que fue su estadía en el hospital, donde aprovechó para leer el libro ‘Cómo ser un adulto en las relaciones’ de David Richo.

"Andamos en recuperación, pero me llevó al hospital este libro a ver qué tal”, dijo Mar del Regil.

También, por medio de un video que publicó en Tiktok, tranquilizó a sus fans. En el material se le ve hacer un lipsync de la canción ‘Accidentally in Love, donde escribió: “oigan, no es nada grave, recuerden que una vez les subí cuando me hacían los exámenes. Todo bien”.

Por otro lado, en otro video donde se realiza un sckincare desde la clínica, explicó que se sometió a una operación que no era estética, pero no dio más detalles al respecto: “Sí era necesaria mi operación, pero estoy bien”, señaló.

Afortunadamente, la influencer ya fue dada de alta y se recupera desde su casa.