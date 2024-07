Manuel Ballesteros dará show a beneficio del niño Porfirio López

Manuel Ballesteros ofrecerá un show de stand up para apoyar a un niño para estudiar danza en Filadelfia

Manuel Ballesteros celebrará a lo grande sus 50 años de vida con la presentación de su show stand up "Una raya más al tigre" este domingo 4 de agosto, cuyas ganancias serán destinadas a apoyar al niño Porfirio López Félix en los gastos de sus estudios en la School of Dance Education en Filadelfia, Pensilvania.

" Este jovencito el año pasado obtuvo una beca después de un concurso de ballet que ganó en Bellas Artes (...) Está becado en la colegiatura de la escuela, los alimentos y el hospedaje, pero hay ciertos gastos que los papás tienen que cubrir y no pueden ", explicó Manuel en entrevista para e Media.

" Es importante recalcar que en esa escuela estuvo Isaac Hernández, el bailarín famoso mundialmente mexicano y del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Entonces tenemos ahorita una posibilidad de apoyar a este joven talento, con estos gastos que para una familia con más hijos pues sí es fuerte. Entonces aquí estamos haciendo esto para que la gente pues vaya al show, se divierta y apoye a este chavo de 12 años ".

La presentación de "Una raya más al tigre" traerá risas y carcajadas al público, pues a través de la comedia el actor hablará de temas como la autocrítica, la celebración de la vida y las dificultades de trabajar en el medio artístico.

" Entonces el show va de eso, de celebrar la vida, de festejar, de cuestionarte esto de estar en 50 años y todo lo que esto representa. Cuando ya no eres novedad, ya no eres una promesa. Es una autocrítica y es una auto-burla de este punto, pero definitivamente es una celebración a la vida. Eso y la gente al final termina cantándome 'Las Mañanitas'. Llevo siete shows que lo he presentado y las siete veces me cantaron 'Las Mañanitas', porque creo que esto es lo mejor a estas alturas de mi vida. Es celebrar, celebrar lo que nos toca, donde estemos y con quien estemos ", reflexionó.





TOMA NOTA

Show: Una Raya Más al Tigre

Con: Manuel Ballesteros:

A beneficio: Gastos escolares de Porfirio López Félix

Fecha: domingo 4 de agosto

Horario: 19:00 horas

Lugar: La Gloriosa Stage Bar (Veracruz #50, colonia 5 de Mayo en Hermosillo)

Compra tus boletos: WhatsApp 55 9198 3320