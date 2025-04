La influencer indicó que le ofrece los cuidados necesarios a su bebé y negó que las autoridades vayan a quitarle la custodia.

En medio de críticas por la repentina hospitalización de su hija recién nacida, Lupita Tiktok compartió declaraciones públicas, en las que aseguró que los señalamientos son falsos y que hace todo lo posible para estar con su bebé.

Tras la noticia del estado de salud de la menor, medios locales de Monterrey contactaron a Lupita para conocer más información sobre los hechos. A las afueras del hospital, la creadora de contenido expresó ante los medios su deseo de recuperar a su hija e informó que no tiene información detallada sobre el diagnóstico de la menor, cuyo ingreso hospitalario el pasado domingo 27 de abril habría sido por deshidratación.

"Quiero de regreso a mi niña, la quiero mucho. Estamos esperando las noticias para saber qué tiene" , indicó en un video difundido en TikTok por la cuenta @italiaherreraparaelmundo.

Asimismo, negó que vayan a retirarle la custodia de su hija y destacó los cuidados que le da la recién nacida: "Por lo mismo de que yo la quiero mucho, la respeto, es mi hija, la adoro, la cambio, la baño, la arreglo, yo también me arreglo" .

La creadora de contenido dejó en claro que su prioridad es el bienestar de su hija y que continúa esperando noticias de los médicos para conocer el diagnóstico y la evolución de la salud de la bebé.

A pesar de esto, el caso es investigado por las autoridades, las cuales siguen los protocolos pertinentes. Mariana Rodríguez, presidenta del DIF Capullos, explicó que la investigación inició a raíz de múltiples reportes ciudadanos y del ingreso hospitalario de la menor, y además señaló que hay indicios de un posible consumo de sustancias por parte de los adultos encargados de la bebé.

En redes sociales, usuarios señalaron que la influencer se encuentra en un mal momento y consideran que el bienestar de la madre también es un aspecto al cual ponerle atención: "Antes conversaba, hacía chistes, todo normal, pero ¿por qué ahora se le ve así? No termina una frase. ¡Ella también necesita ayuda!" , "Lupita no dimensiona el problema en el que está" , "No es mala madre, solo no es capaz de serlo" , son algunos de los comentarios que se leen.