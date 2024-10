Lupita D'Alessio habla sobre su adicción a las sustancias ilícitas

La cantante se sinceró y habló sobre uno de los momentos más fuertes de su vida.

Lupita D'Alessio,durante una entrevista para el programa 'Despierta América', rompió el silencio y habló sobre su proceso para dejar su adicción a la drogas y acerca de su retiro de los escenario.

Fue durante la sección 'Las exclusivas de Alan' donde la también conocida como 'La leona dormida' abrió las puertas de su casa en Cancún para charlar acerca de su gira 'Gracias', misma que actualmente lleva en Estados Unidos.

Asimismo, la cantante resaltó que una vez terminado el tour se retirará de los escenarios, pese a que se encuentra bien de una manera digna, para no esperar hasta que no pueda cantar de la manera en la que lo hace.

"No quiero causar lástima a la gente. La gente quiere escucharte cantar bien, vocalmente bien" , expresó.

23 años con adicciones

Por otro lado, la intérprete de 'Acaríciame' se sinceró y habló sobre su experiencia durante los 23 años que vivió con adicciones, donde llegó a pesar 45 kilos. Dentro de ese lapso, la también actriz se encontraba en la cúspide de su carrera.

"Pesaba 45 kilos, flaca y acabada [...] 23 años desperdiciados que combiné con mi carrera" , comentó.

La cantante contó que fue hace 15 años cuando se encontraba sola en su casa, donde "estaba sola en el piso sentada y vi el desorden que había, estaba en otro 'mood' y estaba muy mal.Tú no puedes pensar en Jesucristo, él hace todas las cosas, entonces, como gritando le dije 'si es cierto que vives, tómame de la mano' y literalmente me tomó de la mano" .

"Jesús me salvó la vida, me rescató, sino no estuviera aquí" , aseguró.

Lupita relató que se percató de que ningún estupefaciente la satisfacía y temió intentar con otra sustancia peor, por lo que tomó la decisión de llamar al pastor de su hijo Ernesto.

"Esa fue la señal, le llamé y me dijo 'no consumas más, voy para allá'" .

Posterior a compartir esa experiencia, la cantante agradeció a Alan Tacher por haberle preguntado acerca de ese momento, pues de alguna manera puede ayudar a personas que pasan por lo mismo.