La actriz relató que el domingo comenzó a sentirse mal y, al acudir al hospital, los estudios confirmaron un nuevo contagio de Covid-19 con una alta carga viral.

Después de que se diera a conocer que la actriz Lucía Méndez fue hospitalizada por complicaciones relacionadas con Covid-19, la propia estrella de 70 años habló por primera vez sobre su estado de salud.

La noticia de su ingreso al Hospital Español de la Ciudad de México causó gran preocupación entre sus seguidores, especialmente luego de que trascendiera que la intérprete supuestamente se encontraba "delicada, pero estable" .

Durante la emisión del programa de televisión 'Sale el Sol' de este jueves, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió una entrevista que sostuvo con Lucía Méndez.

En ella, la protagonista de la telenovela 'El extraño retorno de Diana Salazar' aseguró que ha mostrado mejoría, aunque reconoció que la situación fue crítica.

"Estoy bien. Ya afortunadamente del domingo a ahora estoy mucho mejor. Tengo que ponerme oxígeno. Hace un mes me empezó una tos muy extraña, no hice caso, hasta que se volvió crónico" , confesó la actriz.

Recibió un milagro

Lucía relató que el pasado domingo comenzó a sentirse muy mal y, al acudir al hospital, los estudios confirmaron un nuevo contagio de Covid-19 con una alta carga viral. Según contó, los médicos incluso le dijeron que fue un milagro que no necesitara ser intubada.

"El domingo me sentí muy mal. Llego al hospital, me hacen las pruebas habidas y por haber. Tiene usted Covid y lo tiene bastante fuerte. Es un milagro que usted esté así, me dijeron que tenía tanta carga viral que pude estar en casa intubada" , explicó.

Por su parte, Vicky López, publirrelacionista de la artista, ofreció más detalles en una entrevista en la que señaló que Lucía comenzó con síntomas el fin de semana y, tras consultar con su médico, fue ingresada al hospital como medida preventiva, ya que previamente había sido diagnosticada con neumonía, lo que complicó su cuadro clínico.

"Lo que sí podemos confirmar es que Lucía no está intubada, como se ha especulado. Está siendo tratada con oxígeno y medicamentos, pero evoluciona favorablemente" , puntualizó López.

Si todo marcha como lo esperan los médicos, Lucía Méndez podría ser dada de alta este viernes.