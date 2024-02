Lesslie Polinesia revela el nombre de su hija

La hija de Lesslie había permanecido días en el hospital tras nacer en un parto prematuro.

Fue a través de la plataforma de YouTube en el canal de Los Polinesios, que dieron a conocer la experiencia de llevar a la bebé de Lesslie Polinesia a casa, después de una larga espera en el hospital. Además, dieron a conocer el nombre de la pequeña. " Siento que es una ilusión ", expresó.

La menor de Los Polinesios mostró el proceso que llevó antes de la llegada de la pequeña a su hogar, en el cual muestra lo que sería el primer conjunto que usará su hija al salir de la unidad neonatal, resaltando que "es un momento importante".

" No me imaginé que esta sería la última visita que hago todos los días, porque todos los días venía a ver a mi hija; me puse a llorar en el camino ", comentó visiblemente contenta.

Con pasillo de honor, se despidieron de la pequeña para hacerle entrega en brazos a su mamá.

" Lo logramos [...] sí, mamita, ya te vas con nosotros a casita [...] Ya estás con papá y mamá, mi vida ", le dijo a su bebé.

La revelación del nombre especial

El pasado 30 de enero, en el cumpleaños de Rafa Polinesio, celebraron en familia y con gran entusiasmo conocieron a la hija de Lesslie, expresando el gran parecido que tiene a su mamá.

" Quiero decirles que ella se llama 'Alquimia', muchas gracias por haberme acompañado en estos momentos de mi vida y voy a seguir compartiendo cosas sobre ", reveló Lesslie Polinesia.

La familia la recibió con obsequios significativos, en los cuales resaltó una planta por parte de su abuela y un regalo espiritual de su tía, donde expresó que los sueños pueden lograrse.

" Una planta, que está creciendo como tú y que tus papis van a cuidar mucho porque es una extensión tuya ", expresó la Mamá Polinesia.

"Bienvenida Alquimia", exclamaron todos para despedir el vídeo.