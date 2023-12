Le amputan una pierna a Jamie Spears, papá de Britney

De acuerdo con TMZ, el papá de la intérprete tuvo una cirugía para reemplazar una parte de su rodilla, pero después se le comenzó a infectar toda la pierna.

Después de estar hospitalizado más de un mes, Jamie Spears, padre de Britney, fue amputado de una pierna tras someterse a una cirugía que se complicó.

De acuerdo con TMZ, el papá de la intérprete de 'Toxic' tuvo una cirugía para reemplazar una parte de su rodilla, pero después se le comenzó a infectar toda la pierna y los doctores no lograron encontrar otro remedio más que amputarla.

"Se sometió a un reemplazo de rodilla y contrajo una terrible infección" , dijo una fuente cercana.

Jamie se sometió a muchas cirugías para tratar de no perder la pierna, pues para él era un último recurso la amputación de su pierna, por lo que estuvo visitando hospitales que se especializan en enfermedades infecciosas.

El padre de Britney supuestamente perdió más de 12 kilos tras estar hospitalizado, pues no podía comer bien y tenía que llevar una dieta muy rigurosa.

Hace una semana la hermana de la cantante, Jamie Lynn, abandonó de manera repentina el reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, debido a razones médicas que no fueron reveladas.