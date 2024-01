Kimberly corre a su esposo en plena transmisión en vivo

Kimberly corre a su esposo en transmisión en vivo.

Kimberly de 'Las Perdidas' y Óscar Barajas tuvieron un 'encontronazo' que dejó preocupados a sus seguidores de redes sociales. Entre lágrimas, la influencer corrió a su esposo tras una acalorada discusión.

Hace unos días, Kimberly Irene compartió a sus fans que realizaría un viaje exprés a Mérida. Desde luego, su pareja la acompañó, aunque la aventura no resultó como lo planeaba.

Y es que, al estar alojada en su hotel, la actriz y cantante realizó una transmisión en vivo, en la que indicó que su esposo le había arruinado el paseo porque llegó bajo los efectos de drogas.

¿Qué pasó entre Kimberly Irene y Óscar Barajas?

La discusión habría ocurrido luego de que Barajas se presentó en la habitación con una actitud 'violenta'. En el video difundido en redes sociales se escucha que la influencer le pide que se vaya del lugar.

"Vete de aquí, la gente me está viendo, hazte para allá. La patrulla te está esperando abajo… lo que tenga a ti que te valga madr**. Ve y consigue droga, córrele", repitió en varias ocasiones Kimberly.

Óscar Barajas mostró resistencia para salir de la habitación. "Yo me voy a otra habitación. Hermanas, yo prefiero quedarme en el live" , indicó la influencer mientras sus fanáticas le pedían que no lo dejara quedarse.

"No puedo dejar el live porque me da miedo. Así como te estoy corriendo ve y dile al joto ese que te dio la droga que te corrí, dile" , mencionó Kimberly al mismo tiempo que Barajas le recriminaba que también lo ha amenazado.

El esposo de 'La Perdida' rompió en llanto y pidió disculpas, pero ella dijo sentirse ofendida. "Ten mira, ahí está. Ya no somos nada, bye" , sentenció Kimberly una vez que sacó a su pareja junto con el equipaje.

¿Kimberly de 'Las Perdidas' termina su matrimonio con Óscar Barajas?

Kimberly 'La más preciosa' explicó a sus fanáticas que Óscar Barajas se puso violento e incluso pidió a los familiares de su esposo que le compraran un vuelo para regresarlo a casa.

"Ya me arruinó la fiesta, ¿ahora me va a arruinar la noche? Yo ya no permito esto" , dijo a propósito del evento al que asistieron antes de la pelea. La youtuber no pudo contener las lágrimas y denunció que Barajas le quitó su teléfono y tarjeta para que no pudiera pedir ayuda.