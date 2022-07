Hermosillense Karla Ruíz representará a México en Miss Global International

La Miss Juventud México 2022 viajó este domingo a Perú donde representará a nuestro país en Miss Global International.

La hermosillense Karla Ruíz está emprendiendo una aventura más en el mundo de los certámenes de belleza, y es que este domingo partió hacía Perú, donde el próximo 7 de julio se celebrará el Miss Global International. Fue despedida por familiares y amigos en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

Ruíz pudo obtener su pase al prestigioso certamen por haberse coronado en Miss Juventud México 2022, el cual se celebró el pasado mes de abril en la ciudad de Coahuila, y este logro ha llenado de orgullo a la joven que buscará dejar en alto a nuestro país.

"Es un gran orgullo representar a todo mi país y a todos los mexicanos en este gran certamen, ya estamos en la ronda final, es la internacional y esperamos venir con muy buenos resultados, para mi es un sueño hecho realidad" , declaró.

Karla señaló que fue un proceso algo tedioso llegar al certamen, ya que tuvo que invertir mucho tiempo en su preparación para que todo salga bien en la competencia y así obtener resultados favorables.

"La verdad requiere mucho sacrifico, estuve en clases de oratoria, pasarelas, pruebas de vestuario, asistir al gimnasio, son muchas cosas que tienes que cumplir para llevar una buena preparación y dar un buen papel en el escenario" , afirmó.

Karla platicó sus primeros pasos dentro de los certámenes y su amor por el modelaje, pues su mamá fue una gran impulsora para que comenzara a competir y fue así que creció más su pasión por este ámbito del cual espera ser reconocida internacionalmente.

"A mi desde pequeña siempre me ha gustado la verdad, siempre fui de esas niñas que ya traía las zapatillitas a todos lados, me invitaron primero a un certamen en el 2017, pero era algo que yo no me veía haciendo por desconfianza, pero mi mamá fue la que principalmente me animó y mis amigos y ya viendo todo el apoyo de la gente uno le va agarrando el amor" , destacó.

Respecto a quien es su máxima inspiración para seguir sus mismos pasos declaró que se siente influenciada por Sofía Aragón, quien es reconocida por haber obtenido el título de Mexicana Universal 2019 y representar a México en Miss Universo 2019, donde se posicionó como la segunda finalista.