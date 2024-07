"Te toca, Karla Panini": tiktoker acusa a Américo de infidelidad

Luego de que una influencer difundiera supuestas conversaciones donde Américo, exesposo de Karla Luna y actual pareja de Karla Panini, le coqueteaba, la controversial pareja respondió a las acusaciones públicamente.

El nombre de Karla Panini ha vuelto a ser tendencia en redes sociales después de que la tiktoker Estefany Mendoza compartiera un video en TikTok donde sugiere que Américo, esposo de la exlavandera güera, estaba coqueteando con ella. "Te toca, Karla Panini. Hagan viral esto que tengo pruebas que Américo me pretende" , se lee en el clip.

La creadora de contenido, originaria de Honduras, compartió varias publicaciones con supuestas pruebas de conversaciones donde Américo la invitaba a visitar México y la elogiaba, a pesar de que ella era menor de edad. En uno de los videoclips, la tiktoker escribió: "Ya ven que nadie es fiel, justicia para Karla Luna, siempre llega el karma" .

Además, en su cuenta de Instagram, Estefany reveló que contactó a Panini para informarle sobre las acciones de su esposo.

"Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna" , se lee en el mensaje que le escribió la joven.

Respuesta de Panini

Ante la rápida difusión de las acusaciones de Estefany en redes sociales, Karla respondió con sarcasmo a través de su cuenta de Instagram: "Una vez más Américo Garza le es infiel a Karla Panini. Ya me llegaron mensajes de ustedes que anda circulando en el TikTok una muchachita brazudita, llenita ella, de 'cabús' amplio. Me das risa 'mija', ya te vi, ya te vieron" .

La conductora también destacó que meses atrás Estefany le enviaba mensajes de odio, los cuales borró después de acusar a su esposo de infidelidad.

"Según ella me manda la información, los screen. ¿Hija, eso qué tiene que ver? Eso no comprueba nada. Luego se pone a mandarme y mandarme mensajes, pero se le olvidó a la zonza borrar sus mensajes de hate. Entonces, se dio cuenta y los borró. ¿Qué pretende? Quiere seguidores" , añadió.

Además, retó a la tiktoker a publicar la foto de perfil que Américo usa en WhatsApp para poder creerle: "Ahora, si estás hablando con Américo, necesitas mostrar la foto de perfil que tiene Américo en WhatsApp, necesitas mostrarla, te reto. Siempre tengo bronca con las Estefany, me persiguen" .

Posteriormente, en un video junto a Américo, Karla Panini comentó: "Más torcida no se puede, muchacha inventona" .

Asimismo, Panini solicitó a Américo que mostrara su conversación con Estefany. Él no dudó y mostró su celular para demostrar que la creadora de contenido le había escrito el pasado 8 de mayo, mencionando que lo vio subirse a un carro y que iba a saludarlo, pero se sintió avergonzada.

"¿Cuál carro?, ¿no que éstas en Honduras?" , cuestionó la conductora.

Aunado a ello, Américo agregó que: "para que vean que ese es su perfil, me meto a mensajes y ahí está, ni siquiera lo he aceptado. No seas habladora" .

Por su parte, la presentadora mencionó que la había bloqueado en sus redes porque "no la conocíamos, no sabíamos quién era, y que Dios la bendiga. Si quería seguidores, ya los obtuvo, aunque por poco tiempo porque los chismes siempre pasan. Eso es lo que querías, niña ridícula".