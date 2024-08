¡Karely Ruiz anuncia que está embarazada!

La influencer se viralizó de manera inmediata después de dar a conocer su embarazo.

Karely Ruiz sorprendió a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram al revelar con una emotiva publicación que se encuentra en ‘la dulce espera’. La influencer compartió la noticia con una fotografía donde lució un vestido dorado que destacaba su vientre de embarazo.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre” , comentó.

La noticia se viralizó de manera inmediata y ha causado miles de comentarios entre sus seguidores y figuras del medio, tales como: Kevin Achutegui, Alana Flores, Un Tal Fredo, Lizbeth Rodríguez, Tammy Parra, Dany Calvario, entre otros; le han externado sus felicitaciones y buenos deseos.

“Muchos preocupados por quién va a ser el papá, preocúpense más por dar la manutención de los que si son de ustedes”, “te quiero bebé disfruta mucho esta etapa porque será una de las más hermosas en tu vida”, “serás la mejor mamá”, “Felicidades preciosa, te ves increíble disfruta mucho de esta etapa que está por venir” , comentaron los internautas.