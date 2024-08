Juan Osorio recluta a su hijo Emilio y la Sonora Santanera a "Aventurera"

El también hijo de Niurka Marcos se unirá al famoso musical junto a la Sonora Santanera

Juan Osorio continúa en su lucha por atraer más público al musical "Aventurera" en Ciudad de México, pues ahora recluta a su hijo Emilio Osorio y a la famosa agrupación musical Sonora Santanera para la puesta escénica.

A punto de terminar su primera temporada en cartelera, el productor agradeció la respuesta del público al regreso de la histórica obra que llegó a ser protagonizada por actrices como Carmen Salinas, Edith González, Sabine Moussier y más.

" Yo dije que ésta era una temporada corta, que era para hacerle un homenaje a Carmen Salinas, lo cual lo he logrado, vamos a tener una placa muy importante conmemorativa de Carmen cerrando la temporada, para que permanezca aquí (en el Salón Los Ángeles) ", dijo el productor Juan Osorio en un encuentro con la prensa.

También habló de la llegada de su hijo Emilio Osorio a la puesta musical, así como de la Sonora Santanera para musicalizar la obra encabezada actualmente por Irina Baeva.

" No pasa nada... me doy el lujo de que venga la Sonora Santanera, que esté Emilio, que vengan otros artistas, por ejemplo yo le decía a Coque Muñiz, '¿oye si me haces una actuación especial?', y él me dijo, 'va compadrito'; esto es para decirte que uno no se raja, que debe de estar orgulloso de lo que hace, y bendito sea Dios, mientras tenga los recursos lo voy hacer ".

Por otro lado, Emilio también agradeció la oportunidad de poder tocar con la Sonora Santanera y más ahora que comienza su carrera artística como músico.

" Nervioso, creo que siempre están los nervios de por medio, pero ahora con la Sonora (...) sabemos que es un ícono acá en México y tocar con ellos será un honor como siempre. Nos vemos acá el 10 de agosto ", confirmó el también hijo de Niurka.