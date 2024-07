Irina Baeva, ¿fuera de 'Aventurera'? Juan Osorio anuncia nueva actriz

Hasta el momento no se aclara si Irina tomará otro rol dentro del montaje musical tras las críticas que recibió en redes sociales.

Tras la ola de críticas en contra de Irina Baeva por su desempeño en 'Aventurera', el productor Juan Osorio confirmó que habrá una nueva protagonista para la obra de teatro.

Aunque el propio Osorio pidió a los fans de la emblemática puesta escénica que “le dieran chance” a la actriz rusa, ahora publicó una publicación en redes de Televisa Espectáculos para anunciar que el próximo 18 de julio habrá una nueva actriz para el papel principal.

También dijo que habrá nuevas sorpresas dentro de 'Aventurera', entre ellas, la presencia de Nicola Porcella y su hijo Emilio Osorio, pero sin especificar qué tipo de papel tomarán en la obra.

Hasta el momento no se aclara si Irina tomará otro rol dentro del montaje musical o si alternará con la nueva actriz en el papel estelar.

A Irina la odiaron en 'Aventurera'

En redes sociales, los fans de 'Aventurera' despotricaron contra Irina Baeva, ya que en su opinión la famosa no “llenó los zapatos” en el rol de 'Elena Trejo' que alguna vez interpretaron Carmen Salinas, Niurka, Maribel Guardia, Edith González y más.

De hecho la propia Niurka criticó a la famosa y dijo que se “dejó endulzar el oído” y que ella no sabe bailar.

"Tiene que prepararse, dedicarle tiempo y, sobre todo, tener humildad (…) Sí creo que se dejó endulzar el oído y se dejó consentir. Si alguien le dijo 'te ves preciosa, te ves perfecta, no necesitas nada más', la engañó" , dijo Niurka en un encuentro con los medios.

Irina Baeva, por su parte, dijo que no le afectaban los comentarios negativos sobre su actuación, y que la motivan a mejorar su trabajo.

“Todas las críticas son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, la verdad es que hay muchas cosas, a ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme, no tiene absolutamente nada de malo, como bien lo dicen, en gustos se rompen géneros… está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal, nada es blanco-negro en esta vida” , declaró Irina hace unas semanas en El Gordo y La Flaca.

“No me duelen los comentarios. Me motivan a hacer un mejor trabajo. Creo que siempre hay que canalizar esa energía hacia otro lado. Nunca voy a estar a favor de los comentarios que simplemente alguien vio o ni siquiera ha visto la obra y simplemente hizo un comentario con insultos o con humillaciones o con palabras fuertes, nunca voy a estar a favor porque nunca voy a estar a favor de los haters” , sentenció.