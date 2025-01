Joey King y Cooper Koch anunciarán los nominados a los Premios SAG 2025

Los actores darán a conocer los nominados a los galardones que se llevarán a cabo el próximo 23 de febrero.

La 31ª edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG) ya está en marcha, y los actores Joey King y Cooper Koch serán los encargados de revelar a los nominados de este prestigioso evento. El anuncio se llevará a cabo este miércoles 8 de enero a través del canal de YouTube de Netflix, comenzando a las 10:30 a. m. ET/7:30 a. m. PT, según se confirmó el lunes.

La transmisión arrancará con la categoría de "Actuaciones de Acción Sobresalientes en un Conjunto de Especialistas", presentada por Jason George y Elizabeth McLaughlin, miembros del Comité de Premios SAG. Además, Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, será la encargada de dar inicio al evento en vivo.

Los Premios SAG 2025 se celebrarán el próximo 23 de febrero a las 8:00 p. m. ET/5:00 p. m. PT desde el Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles, California. La ceremonia será conducida por Kristen Bell, mientras que Jane Fonda recibirá el premio a la trayectoria, el mayor reconocimiento otorgado por SAG-AFTRA.

Joey King, conocida por sus papeles en We Were the Lucky Ones, Bullet Train, A Family Affair y Uglies, fue nominada en 2020 al premio SAG como mejor actriz por su interpretación en The Act. Por su parte, Cooper Koch destacó recientemente en Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de Netflix, además de sus actuaciones en They/Them, Swallowed y Power Book II: Ghost.