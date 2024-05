Tenor sonorense Jesús León recibe medalla Emiliana de Zubeldía

Eduardo Acuña agradeció el honor de entregar la Medalla a Jesús y reconoció su talento como artista que ha puesto en alto el nombre de Hermosillo con su talento en el canto operístico.

Una oleada de aplausos resonó en el Palacio de Gobierno de Sonora, donde Jesús León recibió un merecido homenaje a su carrera con la entrega de la Medalla Emiliana de Zubeldía, en el marco de las Fiestas del Pitic 2024.

El evento fue encabezado por Eduardo Acuña, presidente interino municipal de Hermosillo, así como de Leticia Varela Ruiz, presidenta de la fundación Emiliana de Zubeldía, que todos los allá hace entrega de la medalla en el marco del evento.

"Es una medalla que se estableció en 2008 (....) Es una propuesta de la fundación Emiliana de Zubeldía que se realiza a grandes personajes de la música, cultura y en general (...) Esta Medalla se ha ofrecido a grandes personajes sonorenses y es un orgullo ofrecerla a un hermosillense que se ha abierto paso con su esfuerzo y talento" , expresó Leticia.

Eduardo Acuña agradeció el honor de entregar la Medalla a Jesús y reconoció su talento como artista que ha puesto en alto el nombre de Hermosillo con su talento en el canto operístico.

"Les agradezco el honor que me dan ser yo quien entregue la medalla a Jesús, que con tu talento y esfuerzo te llevaron a destacar no solo en México sino en todo el mundo. El camino del arte no es un camino fácil sino lleno de dificultades, de retos (...) Tienen sin duda un poder increíble para inspirar, transformar y eso es algo que no tiene precio" , dijo Acuña

"Hoy llevas el nombre de Hermosillo muy en alto y eso se reconoce y agradece. No se podría haber encontrado un destinatario mejor para ser quien lleve esta Medalla" .

Tras finalizar la ceremonia, comenzó el concierto del cantante sonorense acompañado de la Orquesta Filarmónica de Sonora, la cual fue dirigida por el maestro Eduardo Alarcón.

El programa del concierto incluyo arias de ópera y música clásica como el preludio de la ópera Carmen, Recóndita Armonía, la Polonesa de la ópera Eugene Oneguin y temas en español como 'Amor vida de mi vida' de Federico Moreno Torroba y 'No puede ser' de Pablo Sorozábal.