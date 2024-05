¿JLo y Ben Affleck se van a divorciar?

La pareja contrajo matrimonio en 2022, luego de haber pausado su romance por más de quince años.

Una de las parejas más queridas de Hollywood podría estar atravesando una seria crisis matrimonial. Se trata de Jennifer Lopez y Ben Affleck, de quienes se especula que atraviesan un divorcio.

De acuerdo a la revista In Touch, la cantante y el actor están en terapia de pareja, pero las cosas entre ellos no parecen ir bien, ya que supuestamente el intérprete de 'Batman' se mudó de la casa que compartían juntos. De hecho, la cantante de 'On The Floor' fue captada de visita en una casa en Los Ángeles.

Ausencia de Affleck

Además, los fans no pasaron por alto que Ben Affleck no acompañó a JLo a la Met Gala el pasado 6 de mayo, aunque su excusa fue que se encontraba en medio del rodaje de 'The Accountant 2'.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos” , añadió una fuente a In Touch.

“Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar” .

Ben y Jennifer comenzaron su romance a principios del año 2000, pero fue en 2003 que, a poco tiempo de casarse, cancelaron su boda. Fue en 2004 que decidieron terminar la relación de forma definitiva, pero en 2021 se reconciliaron y se casaron en julio de 2022.