¡Que siempre sí! Irina Baeva se queda en "Aventurera"

Juan Osorio se retracta y decide conservar a la actriz rusa como protagonista del musical

A pesar de las críticas que recibe Irina Baeva por su actuación en "Aventurera", Juan Osorio sacó las garras por ella y dijo que ella seguirá como protagonista del musical.

El productor de la obra, que había anunciado que cambiarían de protagonista, ahora cambió de opinión y decidió que conservará a la actriz rusa en el papel de "Elena Tejero", mismo que interpretaron Niurka, Carmen Salinas, Edith González y más actrices en el pasado.

“ Irina ha tenido la fortaleza de aguantar las críticas, los ataques... yo no la he visto dudar en sus bailes, en su trabajo, es una gente profesional que ha entregado la vida. Por encima de un negocio, está la calidad humana y a mí me ha caracterizado eso ", dijo en un encuentro con la prensa.

" Yo confié desde el principio en ella y merece estar en este proyecto, yo la respaldo” .

Irina Baeva agradeció la confianza de Juan Osorio y aclaró que aunque seguirá en el papel protagónica, tomará en cuenta los comentarios de todas las personas para mejorar su desempeño.

“ Vengan a ver la obra, porque cada día estamos rompiéndonos el alma en la pista y mejorando. Para mí el rival más grande, más allá de las críticas, soy yo misma en el espejo y todos los días trato de ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero ”, expresó Baeva.

“ Las cosas pasan por algo, y qué bueno que hayan pasado así porque tendremos un mejor show ”.