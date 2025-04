Irina Baeva admitió que vivió varios tipos de violencia hasta el año pasado y aunque no fue clara en decir cuáles, especificó que ésta fue verbal y no física.

La actriz rusa Irina Baeva reveló el supuesto verdadero motivo de su separación con Gabriel Soto: las infidelidades públicas del actor.



Irina y Gabriel comenzaron su romance en medio de especulaciones de infidelidad por parte del actor a su entonces esposa Geraldine Bazán, siendo ella quien detalló cómo Irina se encargó de que se diera cuenta, de la manera más cruel, que ella y su esposo estaban juntos.

Esto le valió meses de ataques a Irina, quien aseguró que no se metió en el matrimonio de Gabriel, lo que también éste afirmó en un video, sin embargo, la versión de Geraldine fue la que mucha gente tomó como cierta, pues Bazán mostró pruebas.

Cuando Irina y Gabriel anunciaron su separación, tras casi seis años de relación, el 16 de julio de 2024, lo hicieron mediante un comunicado en Instagram en el que no detallaron los motivos de la separación.

La pareja, que habló en su momento de matrimonio, se separó en medio de rumores de que entre Gabriel y su colega, la actriz Sara Corrales, había un romance. Después, los mismos señalamientos apuntaron a la argentina Cecilia Galliano.



Galliano, con quien Gabriel protagonizó la puesta en escena 'El precio de la fama', acompañó al actor cuando éste anunció su rompimiento con Irina, siempre dijeron que sólo seguían siendo amigos, pero fueron captados juntos y unas declaraciones de desilusión por parte de Galliano aumentaron las sospechas de que entre ellos sí había existido una relación.

Revela el motivo



Cuando la conductora Montserrat Oliver le preguntó a Irina sobre cómo la había tratado el amor, sin decir nombres, la rusa habló de su relación pasada (con Gabriel Soto) y dejó claro que la razón por la que terminaron fue por las infidelidades de él.

"Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas" , dijo.

Irina no entró en detalles, pues dijo que ya "todo estaba contado" , incluso, aseguró que la gente se enteró mucho antes que ella lo supiera.

Y le aclaró a Oliver que no fueron chismes (lo de Sara Corrales y Cecilia Galliano), sino tristemente una realidad.

"No es chisme, es la verdad, así pasaron las cosas, ni modo" , expresó.

Baeva admitió que vivió varios tipos de violencia hasta el año pasado, 2024, y aunque no fue clara en decir cuáles, especificó que ésta fue verbal y no física, y que por fortuna se dio cuenta a tiempo.

"Si puedo decirlo que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia, de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí gracias a Dios, creo que me di cuenta a tiempo, decidí no permitirlo más" .

Irina reconoció que en retrospectiva no sabe cómo fue que aguantó tanto, y compartió que fue al leer un mensaje cuando reaccionó y dijo: "hasta aquí, ya no más" , pues ya era un tema muy irrespetuoso.