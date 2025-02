Imelda reveló que un Juez de amparo decidió otorgarle una suspensión de oficio y plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF de la CDMX.

La batalla legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha dado un giro inesperado, y es que este miércoles la joven acaba de lograr una significativa victoria en la denuncia que la costarricense interpuso en su contra por presunta violencia familiar y negligencia en el cuidado del pequeño José Julián, nieto de la famosa.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la viuda de Julián Figueroa reveló que un Juez de amparo decidió otorgarle una suspensión de oficio y plano en contra de la Fiscalía General de Justicia y el DIF de la CDMX, luego de que éstas le concedieran la tutela temporal del menor a Maribel.

"Por fin veo un rayo de esperanza y credibilidad en nuestro Sistema de Justicia. Un Juez de Amparo nos ha otorgado una suspensión en contra de la Fiscalía y el DIF, debido a que son autoridades que están coludidas en la desaparición forzada de mi hijo" , escribió.

Garza sostiene que desde el 21 de enero no ha podido ver a su hijo, a pesar de ser la única persona que tiene la patria potestad del pequeño y acusó a ambas instancias de participar en la separación y retención ilegal de José Julián.

Asimismo, informó que también se designó a un representante legal para el niño, esto con la única intención de que no se sigan vulnerando sus derechos y que no se le sigan causando "afectaciones psicológicas".

La joven actriz también mandó un mensaje a quien fuera su suegra por varios años, para pedirle que pare con esta situación:

"Maribel, lamento mucho la muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo; pero ahora, me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo, y te pido de madre a madre que te detengas" , agregó.

Por último, Imelda también exhortó al público y a quienes se han involucrado en el caso, para que dejen de incitar a cualquier tipo de acciones de violencia en su contra, ya que, afirmó, está siendo desprestigiada en todos los ámbitos de su vida.

Origen del conflicto

El conflicto entre ambas comenzó hace casi un mes, cuando la conductora interpuso denunció a su nuera ante las autoridades y aseguró que la joven tenía problemas de adicción y un comportamiento inestable que ponía en riesgo al menor. Como resultado, la custodia temporal de José Julián quedó en manos de su abuela mientras se realizaban las investigaciones.

Imelda ha negado categóricamente estas acusaciones y ha asegurado que está dispuesta a someterse a cualquier tipo de prueba e interrogatorio para demostrar su inocencia.

Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, la controversia continúa dividiendo opiniones. Maribel ha señalado que su única intención es proteger a su nieto, mientras que Imelda la acusa de querer quitárselo.

De acuerdo con las leyes de la CDMX, la suspensión de oficio y de plano es una medida que se puede decretar en un juicio de amparo contra la fiscalía y se concede cuando se trata de actos que puedan poner en riesgo la vida, la libertad o los derechos de una persona.

Cuándo se puede decretar: