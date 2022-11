Franco Escamilla defiende la comedia tras chiste de Platanito sobre Debanhi

Luego de las críticas que recibió el comediante Platanito por un chiste de humor negro sobre el caso de Debanhi Escobar, el standupero Franco Escamilla se refirió a las opiniones negativas en contra de los comediantes por usar esos temas en sus rutinas.

El standupero Franco Escamilla se coló en las tendencias de redes sociales tras compartir su opinión sobre un chiste que hizo Platanito tocando el tema de la muerte de la joven Debanhi Escobar.

Escamilla opinó durante el podcast "La Mesa Reñoña" que la controversia alrededor de Platanito le molesta porque atrae opiniones negativas contra el mundo de la comedia.

Por ello, utilizó el espacio para decir que los comediantes no tienen la culpa de lo que sucede en México.

"Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pendeja, y perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de eso alguien va a decir 'si es cierto voy a ir a golpear y matar a una mujer'" , comentó Franco Escamilla.

A Franco Escamilla no le parecen las críticas

Las críticas contra Platanito por hacer un chiste sobre el caso de Debanhi provocaron la molestia de Franco Escamilla.

"A mí sí me caga que la banda después de ahí, dicen que "así son" todos los comediantes.

"Es un chiste. Si no te gustó o fue de mal gusto y ofensivo para los familiares de la muchacha, pues claro que es ofensivo, a mí no me haría ni puta gracia si yo fuera familiar de ella, pero no podemos decir ya no, nadie hará chistes de nada" .

"La comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro, no es como que los comediantes provoquemos las desgracias. Hacemos chistes de lo que sea porque hablamos de lo que vemos, nada más" , justificó el standupero.

La opinión de Franco Escamilla fue comentada en redes sociales por los usuarios, quienes descalifican la forma en que el standupero justificó el chiste de Platanito.