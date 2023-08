'God Save the Queen' se presentará en Hermosillo

El tributo oficial de la banda liderada por el extinto Freddy Mercury se presentará este 28 de septiembre en Hermosillo, trayendo las mejores interpretaciones de la banda que hizo historia.

El Parque La Ruina será el escenario perfecto para celebrar el evento 'God Save the Queen' o Dios Salve a la Reina, que se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en esta ciudad.

Hasta la 'Ciudad del Sol' llegará este tributo, que es un homenaje oficial a la banda liderada por el desaparecido Freddy Mercury, la cual conserva su popularidad entre los amantes del rock y la buena música.

En el espectáculo de 'Dios salve a la reina' se reúnen los más grandes éxitos de la banda británica, a través de una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical.

El grupo recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991.

Éxitos insuperables como 'Bohemian Rhapsody', 'Love of my Life', 'We are the Champions', 'We will Rock You' y muchos otros conmoverán a cualquier audiencia.

El show se ha convertido en un fenómeno excepcional, donde se revive la magia de Queen en América, Europa, y el resto del mundo; con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, México DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras.

'God Save the Queen' cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España) con más de 250 mil espectadores.

La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido QUEEN, las destacadas actuaciones de los integrantes de DIOS SALVE A LA REINA y la insuperable interpretación -única en el mundo- de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo el 'evento del año'.