Drake Bell habla sobre su salud mental en entrevista con Yordi Rosado

El actor reveló situaciones que vivió dentro de la fama que repercutieron su salud mental y su relación con Josh Peck.

Drake Bell fue entrevistado por Yordi Rosado, donde platicó sobre las razones que lo orillaron a desconectarse del mundo durante horas y lo sucedido ese momento, mientras fue reportado como desaparecido.

"Sabía que necesitaba un empujón para sacarme de mi estabilidad. Comencé esa espiral de nuevo y fue cuando esa otra noticia se volvió viral, cuando desaparecí. Cuando estaba en Florida, ahí perdí la cabeza. Solo quería desaparecer, dejar todas esas cosas horribles atrás" , declaró.

El artista reveló que por algunos momentos se le pasó por la mente el suicidio ya que su vida no era nada como él esperaba y solo deseaba desaparecer: "Empecé a decirle a mi familia cosas terribles, que ya no quería estar más aquí, no sabía cómo seguir adelante. Sí, estoy seguro que hubo momentos en los que pasó por mi mente, pero realmente solo quería desaparecer, no sabía lo que significaba, pero ya no quería estar en el presente" , admitió.

El actor contó que no se comunicaba con ninguno de sus seres cercanos, dado que en ese momento su mente pensaba en manejar lejos y distanciarse de lo que estaba pasando en su vida. Después, la policía lo encontró, dando fin a su presunta “desaparición”.

"Renté un carro en Florida y solo manejé sin parar. Me detenía en bares intentando ahogar mis problemas, sin responderle a mi familia; tenía mi celular a un lado, no respondí por horas. Así que llamaron a la policía y me reportaron como desaparecida" , expresó.

Su relación con Josh Peck

El cantante confirmó que, aunque tuvieron una gran química cuando trabajaron en el programa de televisión de Nickelodeon 'Drake & Josh', actualmente, no mantiene una buena relación con su excompañero, Josh Peck.

"Creo que definiría mi relación con Josh como hermanos en la vida real. Había momentos en el que la pasábamos increíble, éramos inseparables, pero también había días cuando no queríamos ni siquiera vernos" , mencionó.