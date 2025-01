Muere Killadamente, influencer dominicana de 27 años

La noticia fue dada a conocer por su hermana Katyan a través de Instagram, donde publicó una emotiva despedida.

Este sábado 4 de enero se confirmó el fallecimiento de Carol Acosta, conocida como 'Killadamente', una influyente creadora de contenido dominicana que destacó por sus mensajes de amor propio y empoderamiento femenino. Tenía 27 años.

La noticia fue dada a conocer por su hermana Katyan a través de Instagram, donde publicó una emotiva despedida.

"Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con gran corazón. Descansa en paz" .

Posteriormente, grabó un video entre lágrimas agradeciendo las condolencias y el apoyo recibido por parte de los seguidores de Carol.

Yo viendo la noticia de que murió Killadamente pic.twitter.com/PWWupkKQHO — LA DIVAZA ? (@ladivaza) January 4, 2025

Killadamente inició su carrera en redes sociales en 2015, ganando notoriedad en 2017 gracias a su carismática personalidad y a su capacidad para abordar temas personales y de superación con sinceridad. Su canal de YouTube acumuló más de 4 millones de suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram superaba los 6 millones de seguidores.

Sus mensajes de aceptación personal, entre ellos frases como "me amo y no me importa", resonaron entre su audiencia, y su 'Roast Yourself Challenge' alcanzó más de 40 millones de reproducciones. Carol transformó las experiencias dolorosas de su infancia, marcadas por burlas debido a su apariencia física, en una plataforma para empoderar a otras mujeres.

lamentablemente ES CIERTO.



Se acaba de confirmar el fallecimiento de Killadamente por medio de su hermana. Aun se está a espera de la autopsia para saber la causa



Vivirás en el recuerdo de la infancia de muchas personas pic.twitter.com/VjuPK5gx6k — ? ( ) ? (@catviru) January 4, 2025

Residente en Nueva York, Carol era madre de dos hijos pequeños, de 2 y 4 años, quienes se convirtieron en su principal motivación para continuar promoviendo un mensaje de amor propio y aceptación.

Su último video, publicado apenas un día antes de su fallecimiento, reflejaba su característico sentido del humor y optimismo, mientras modelaba un vestido negro ajustado, recordando a las mujeres que podían vestir como quisieran sin importar su talla ni las opiniones externas.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL