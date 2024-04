El Fantasma de la Ópera cobra vida en Hermosillo con el Ballet de Monterrey

Este martes se presentará en el Auditorio Cívico en funciones 6:00 PM y 9:00 PM el ballet 'El Fantasma de la Ópera', llevado a escena por el Ballet de Monterrey.

Una apasionante historia de amor, tragedia y misterio se presentará en Hermosillo hoy martes 16 de abril. 'El Fantasma de la Ópera' cobrará vida a través de la danza clásica en una producción que combina coreografías impresionantes, música cautivadora y un vestuario espectacular.

De la mano de la compañía mexicana de danza clásica y contemporánea Ballet de Monterrey viene al Auditorio Cívico del Estado la conocida historia de Christine Daaé, una joven soprano que se convierte en la protegida del misterioso Fantasma, un prodigio musical desfigurado que vive en las catacumbas de la Ópera Garnier de París.

Presentarán una nueva visión del clásico

En entrevista exclusiva para 'e Media' con Yosvani Ramos, director artístico de la compañía de danza, compartió los pormenores de la producción que se presentará próximamente en la ciudad.

Yosvani explicó que contarán la historia de 'El Fantasma de la Ópera', desde una perspectiva dancística, conservarán la esencia del clásico pero se adaptan algunos puntos de la trama pues se transforma a Christine en una bailarina y al Fantasma en un maestro de ballet desfigurado.

“Es la misma historia que conocemos pero desde una perspectiva que viene del ballet, que ocurre en una compañía de ballet: La Ópera de París. Él es un maestro de ballet, Christine es una bailarina” , comentó el director.

Esta producción se incorporó al repertorio del Ballet de Monterrey en 2017 y es una historia que no se suele contar en ballet, por lo que es poco común. Es una versión clásica del ballet, con la misma estructura y pasos que la original.

Debido a las limitaciones del recinto, Yosvani comentó que la escenografía original se ha adaptado y en lugar de cambios de telón se utilizarán proyecciones.

“Estamos adaptándonos y haciéndolo con toda la utilería pero en vez de cambio de telones, todo se va a hacer a través de proyecciones, lo cual, es un plus de hoy en día, la tecnología que tenemos para poderlo hacerlo de esta forma” , dijo.

Aseguró que este cambio permitirá contar la historia de la misma manera y transportar al público al mundo del Fantasma de la Ópera, y la decisión de utilizar proyecciones se tomó para que la gira no se cancelara y el público de Hermosillo pudiera disfrutar del ballet.

Yosvani asumió la dirección de la compañía en enero de este año, por lo que ya tenía conocimiento de la gira que se tenía planeada.

“Yo realmente no puedo tomar el crédito porque se haya planeado hacerlo, ya que esto fue algo que yo heredé ya entrando como director” , comentó.

En cuanto a su aportación a esta producción, precisó que se trata de su visión de un ballet clásico de alto nivel técnico, interpretativo y de calidad. Destacó que exige un alto nivel de técnica a sus bailarines y la interpretación es fundamental pues es un punto clave para que los bailarines transmitan la historia a través de sus movimientos y expresiones.

El director precisó que vienen 35 bailarines más diez personas de staff, por lo que habrá un reparto para cada una de las funciones.

“Tenemos un elenco que baila a las seis y tenemos otro elenco que va a las nueve, pero no cambia todo como tal. Muchas personas repiten o intercambian roles, sobre todo la mayoría de los cambios de elenco ocurren en los papeles principales” , señaló.

Ramos puntualizó que esto es importante para darle la oportunidad a varios bailarines de foguearse sobre el escenario.

"Tenemos muy buenos primeros bailarines, muy buenos solistas y mucho talento en el cuerpo de baile. Entonces esta es una forma para mí importante de que todo el mundo tenga su momento en el escenario” , compartió.

Finalmente, el reconocido bailarín recalcó la importancia de llevar producciones de gran calidad a lugares que no suelen tener acceso a este tipo de espectáculos.

“Para nosotros es muy importante poder llevar este tipo de producción a un lugar que normalmente no tiene la posibilidad de tener una gran compañía de ballet como el Ballet de Monterrey que vaya allá” , señaló.





Yosvani Ramos comparte lo que ha significado dirigir la compañía

En enero de 2024, Yosvani Ramos asumió la dirección de la compañía de danza meses después de haberse retirado de los escenarios tras más de dos décadas de trayectoria artística.

Ramos compartió que en estos meses ha aprendido muchísimo ya que ser director de una compañía no es solamente ensayar, hacer los elencos y decidir qué tipo de bailes se van a hacer. Se tiene que trabajar con todo un equipo técnico, artístico y administrativo.

“Estoy felicísimo, me despierto todos los días y no siento que vengo a trabajar. Bueno, yo jamás en mi vida me he sentido que venía a trabajar, ni cuando bailaba, y esa es una de las dichas de cuando haces algo que realmente amas” , mencionó el director.

Abrirán las puertas

Dentro de los planes del director se encuentra la planeación de más giras, no sólo nacionales sino también internacionales, así como la incorporación de nuevas producciones al repertorio.

Uno de los cambios que ha introducido Yosvani es la primera audición abierta que en sus 34 años de historia llevará a cabo el Ballet de Monterrey el próximo 18 de mayo.

“Esta es la primera vez que se le abren las puertas a no solamente a todo México, sino al mundo entero, para que muestren qué tienen para ofrecer aquellos que quieren formar parte de nuestra compañía” , mencionó.

Con esto, el director busca fortalecer la presencia del Ballet de Monterrey tanto a nivel nacional como internacional, ya que este tipo de audiciones son llevadas a cabo en las compañías anteriores en las que ha estado.

Además, servirá como herramienta para dar a conocer la compañía a un público más amplio ya que el talento de los bailarines de la compañía ha sido reconocido por colegas de Yosvani de diversas partes del mundo.