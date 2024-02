¿Qué tanto ama Jennifer Lopez a Ben Affleck?

Captan al matrimonio más enamorados que nunca en la alfombra roja del nuevo proyecto de Jennifer Lopez. La pareja se caracteriza por ser amorosos el uno con el otro en público.

Las escenas románticas son comunes entre Jennifer Lopez y su esposo Ben Affleck; durante las alfombras rojas y los eventos suelen estar romanceando tomados de la mano, diciendo secretos al oído y claro, besándose cada que tienen oportunidad.

Los actores, que tienen 54 y 51 años respectivamente, están disfrutando al máximo su matrimonio, luego de que la vida les dio una segunda oportunidad y hace 20 años se quedaron muy cerca de llegar al altar.





El proyecto más personal de Jennifer Lopez

Por ello, la pareja goza por lo alto cuando está en el mismo lugar, así ocurrió en la presentación de la cinta "This Is Me...Now: A Love Story", protagonizada por la propia cantante con cameos del propio Affleck, Sofía Vergara, Post Malone y Trevor Noah, entre otros, Lopez lo describe como su "proyecto más personal" hasta la fecha.





La cinta llega de la mano de This is Me... Now, una secuela del disco casi homónimo que compuso hace 20 años, cuando se enamoró del que en ese momento era el amor de su vida, el actor Ben Affleck.

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron de románticos en la alfombra roja de la presentación de la cinta, evento en donde la actriz habló sobre el potencial que tiene su amor por Affleck en este proyecto.