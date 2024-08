Eiza González ama ser mexicana pese a los 'ataques' que recibe

La sonorense se mostró orgullosa de sus raíces y aseguró que ha tenido que rechazar proyectos para no representar México de manera negativa.

En una reciente entrevista para Vogue, Eiza González expresó su amor por sus raíces y contó que ha rechazado en varias ocasiones proyectos, dado que estos personajes están ligados al narcotráfico.

González ha logrado colocarse como una de las actrices latinas mejor posicionadas en Hollywood, esto después de protagonizar películas como 'Ambulancia', 'Baby', 'El Aprendiz del crimen' y 'Godzilla vs. Kong'.

Orgullosa de ser mexicana

La actriz señaló que, aunque desde niña ha recibido ataques en su propio país, está orgullosa de ser mexicana. Además, explicó las razones por las cuales rechaza proyectos relacionados con el mundo del narcotráfico.

"No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo" , argumentó.

Del mismo modo, la también cantante expresó que su lugar en Hollywood se lo ha ganado por méritos propios; no obstante, reconoce que sus primeros proyectos en México como 'Lola…Érase una vez' la hicieron reconocer cualidades en ella misma que han sido fundamentales en su desarrollo como artista.

"No he cambiado mucho. Soy la misma Eiza que fue al CEA. No siento que mi energía haya cambiado. Simplemente he crecido y he aprendido a navegar mis emociones. Soy muy disciplinada y trabajadora. Me encanta desafiarme a mí misma, demostrarme cosas que no pensé que podía. Soy muy huevuda. Soy de Sonora. Soy norteña" , externó.

Amor de los mexicanos

La sonorense también habló sobre las polémicas declaraciones que dio durante la MET Gala 2024, donde comentó que en algunas ocasiones no sentía amor por parte de los mexicanos, a lo que respondió: "me cuesta trabajo entender la relación conmigo. He tenido mucho ataque desde que soy muy niña" .

