Eiza González declara no sentirse querida por los mexicanos

Los comentarios de la actriz han causado revuelo en redes sociales.

Eiza González no niega sus raíces y en cualquier parte del mundo en la que se encuentra se ha confesado una orgullosa mexicana; sin embargo, hay algo que le pesa, y es que ha expresado sentirse menospreciada por su gente a veces.

González, en muy poco tiempo, se ha convertido en una figura reconocida fuera del país. La actriz no solo consagró su carrera en Hollywood y ha trabajado al lado de grandes figuras como Henry Cavill, Vin Diesel, Jamie Foxx y Rosamund Pike; también se ha vuelto referencia de belleza y estilo.

Pero ni todos estos logros le han valido para ganarse el reconocimiento del público mexicano, o al menos eso es lo que confesó durante su participación de la Met Gala 2024, que se celebró este pasado lunes en Nueva York.

Eiza apareció en la alfombra roja, ubicada a las afueras del Museo Metropolitano de Arte, y al ser cuestionada sobre su sentir como invitada a este evento, no dudó en externar su felicidad, aunque, también lamentó la falta de apoyo de sus paisanos.

" Como lo he dicho toda la vida, me siento muy orgullosa de ser mexicana… a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y de representar a mi gente ”, dijo a las cámaras de 'Despierta América'.

Reacción en redes sociales

Las palabras de Eiza de inmediato causaron revuelo entre los usuarios de las redes sociales, generando una ola de apoyo hacia la también cantante.

Muchos reconocieron que, aunque es una de las mexicanas más talentosas, también es de las menos valoradas y lamentaron que cuando se habla de ella, es sólo para relacionarla con algún galán del medio. Incluso hubo quienes le pidieron perdón y exigieron respeto a la modelo.