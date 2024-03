Detienen a influencer que incitaba a invadir casas en Estados Unidos

El creador de contenido originario de Venezuela migró a Estados Unidos y en videos aseguraba vivir el "sueño americano".

Leonel Moreno, el influencer que es mejor conocido por su mote de Leito Oficial, como se hace llamar en las redes sociales, es blanco de la polémica por haber llamado a los migrantes a "invadir casas" en Estados Unidos y a cometer otros delitos.

Moreno, de origen venezolano, migró a Estados Unidos el 23 de abril de 2022, en el sector de Eagle Pass, en Texas. Fue detenido, pero debido a la saturación de los centros de detención para migrantes, se le permitió salir en libertad, inscribiéndolo en el programa Alternativas a la Detención, que les permite continuar en territorio estadounidense, siempre y cuando se presenten cada determinado tiempo y puedan ser rastreados, ya sea con un monitor electrónico de tobillo, o algún otro tipo de tecnología.

El migrante venezolano dijo en su cuenta de Instagram que cruzó 12 países antes de llegar a Estados Unidos y que junto con su esposa intentó conseguir asilo en Canadá, pero no recibió ayuda gratuita, lo que lo llevó a quedarse en tierra estadounidense.

"No nos dieron el hotel que prometieron. Nos dieron un mes y luego nos echaron y no nos dieron los papeles que prometieron. No nos dieron trabajo y no nos dieron asilo" , se quejó de su experiencia en Canadá.

Ya en Estados Unidos nació su hija, que suele aparecer con él en sus cuentas sociales, a pesar de que es una bebé. Moreno se jactó de que en el hospital no tuvo que pagar nada cuando nació la pequeña. "Gracias, Papá Biden" , comentó en su momento.

En su cuenta de TikTok tenía casi 500 mil seguidores. En su cuenta de Instagram tiene más de 18 mil.

Llamado a invadir y robar

En TikTok, Leito Oficial, quien asegura ser ingeniero, dijo "no me gusta trabajar" y que en Estados Unidos había encontrado el verdadero "sueño americano" ; es decir, la manera de ganar dinero sin trabajar.

De entrada, aseguró que él, su esposa y su hija recibían 350 dólares a la semana por parte de la seguridad social. Instaba a los migrantes a tener hijos, para que el gobierno estadounidense los mantuviera.

"No crucé el Río Bravo para trabajar como esclavo" , afirmó en un video en Instagram. "Vine a Estados Unidos para marcar territorio. Les duele porque gano mucho más que ustedes sin tener que trabajar mucho, mientras que ustedes trabajan como esclavos. ¿Entienden?" , comentó en otro post.

En otro video mostraba cómo llevarse cosas del Walmart sin pagar.

Sin embargo, su video más polémico fue en el que llamó a los migrantes a "invadir casas" en Estados Unidos, invocando la ley estadounidense que permite a ocupantes ilegales quedarse en una casa si ésta no está ocupada. "La ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que estén en mal estado, podemos llegar y repararlas, vivir en ellas y si podemos, venderlas, hasta pedir créditos con ella" .

En febrero pasado, llamó a los migrantes a unirse en defensa del venezolano de 15 años acusado de disparar a un turista y de intentar matar a un policía, en Times Square, en Nueva York.

Su cuenta original en TikTok, @leitooficial_25, fue suspendida. La empresa argumentó que está prohibido incitar a la delincuencia en TikTok, como hacía el influencer venezolano.

Moreno dijo que aunque le cerraran la cuenta, seguiría ganando dinero como generador de contenido, y aludió a sus cuentas de Instagram y Facebook, que permanecen activas. "Recuperaré mi cuenta en TikTok" , advirtió.

Detención

Al no presentarse regularmente, como le exige la ley migratoria, el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE) comenzó a perseguirlo. "¡Mi vida está en peligro!" , aseguró el venezolano, convertido en fugitivo.

Finalmente, fue detenido el pasado 29 de marzo. Al incumplir las leyes migratorias, podría ser deportado. Pero de acuerdo con el periodista Jorge Ramos, la situación de Moreno se agravó con su llamado a los migrantes a invadir hogares. Por el delito de incitar a la invasión de propiedad podría ser condenado a 10 años de prisión.