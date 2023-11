El DesertCon tiró la casa por la ventana

En la cuarta edición del DesertCON asistieron mas de 7 mil personas, siendo esta todo un éxito.

Firmas de autógrafos, concursos de 'cosplay', torneos de videojuegos, venta de comida y de artículos de todo tipo, y hasta un espacio para tatuarse fueron algunas de las atracciones que miles de personas disfrutaron en la DesertCon, la convención de anime y cultura popular más importante de la región.

La asistencia de más de 7 mil personas, la cuarta edición de la convención colocó a Hermosillo ante reflectores de nivel nacional e internacional.

Es otro nivel

“Esta convención ya puso la vara muy alta en comparación con las anteriores, ya hacía falta un evento de esta magnitud y que Hermosillo comenzara a verse en otras partes de México y en Estados Unidos” , comentó Jorge Luis Tableros Sandoval, comerciante y artesano que desde hace 10 años elabora y vende réplicas de cascos alusivos a películas y videojuegos, fabricados con fibra de vidrio.

En cuanto al tema del cine, cientos de asistentes a la convención destacaron por su caracterización de personajes de la película The Mandalorian y de la serie Breaking Bad, cuyo elemento en común es la actuación del invitado estelar del evento, el actor Giancarlo Esposito.

“Cuando anunciaron la llegada de Giancarlo, dijimos ‘tenemos que ir sí o sí’, no todos los días viene un actor de esa magnitud. Todavía debemos por el boleto, pero valió la pena cada segundo”, compartieron entre bromas Jorge Padilla, Jesús Velarde y Emiliano Navarro, tres amigos que asistieron a la convención caracterizados como trabajadores de 'Los Pollos Hermanos', sucursal de comida rápida propiedad de Gustavo Fring, personaje que Giancarlo Esposito encarnó en Breaking Bad.

Desde las 10:00 de la mañana comenzaron a llegar los asistentes, pero hubo quienes se prepararon con hasta un mes de antelación para participar en el concurso de 'cosplay', actividad que consiste en la elaboración de atuendos relativos a personajes de ficción y que va unida a una actuación que da vida a la fantasía.

“Mi motivación (para hacer cosplay) es que me gusta ser creativo, me gusta hacer estas cosas, además de que mi familia, amigos y pareja me apoyan; lo considero un arte”, compartió Cesar Omar Robles Cornado, que participó en el concurso caracterizado como Genji Shimada, un cyborg ninja perteneciente al mundo del videojuego Overwatch.

Con estos y otros matices, la DesertCon se caracterizó este año por un ambiente de convivencia, expansión cultural, expresión artística y hasta la posibilidad de ganar un viaje a Japón por una rifa a cargo de Vuelta al Mundo Tours, cuyo único requisito para participar fue tomarse una fotografía.