¿Dakota Johnson y Chris Martin terminaron su compromiso?

Los rumores apuntan a que la pareja habría decidido separarse tras siete años juntos.

La actriz Dakota Johnson y el líder de Coldplay, Chris Martin, habrían decidido separarse después de siete años juntos. Los rumores apuntan a que la pareja, que había estado comprometida, habría optado por tomar caminos separados.

Luego de semanas de especulaciones, el periódico británico Daily Mail confirmó este viernes la noticia y de acuerdo con el medio, tras haber pasado un tiempo separados, Chris Martin ha "aceptado que la relación terminó y que es mejor seguir adelante" .

Señales que apuntaban a una posible ruptura comenzaron a surgir luego de que Dakota fue fotografiada mientras paseaba a su perro, y fue captada sin su anillo de compromiso, el cual había utilizado en otras ocasiones.

“Chris y Dakota han intentado desesperadamente durante los últimos meses lograr que su relación funcione, ellos siempre se amarán, pero han llegado a la conclusión de que la relación no puede sostenerse a largo plazo” , aseguró el medio.

Sin embargo, el medio estadounidense TMZ compartió que un representante de Dakota les confirmó que la ruptura no es cierta y la pareja sigue felizmente junta.

En cuanto a las fotografías en las que la actriz no porta su anillo de compromiso, el sitio de entretenimiento menciona que no ha surgido ninguna razón que explique por qué Dakota no tiene su anillo de compromiso últimamente, pero los preparativos avanzan.

Hasta el momento ninguno de ambos se han pronunciado al respecto, sin embargo, se caracterizan por revelar lo mínimo acerca de su relación.