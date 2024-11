Cynthia Klitbo llora por sus problemas económicos tras sufrir un robo

La famosa villana de telenovelas dijo que sufrió un robo y que no puede pagar la hipoteca de su casa

Cynthia Klitbo está atravesando un momento complicado. Además de no tener trabajo, enfrenta dificultades económicas debido a las hipotecas que paga y a un robo reciente que le está dificultando cubrir la colegiatura de su hija, Elisa Fernanda, quien sueña con seguir sus pasos en la actuación.

“Tengo una hija que no se droga, no toma, no se va a fiestas. Me llena de orgullo”, dijo Cynthia en la transmisión en vivo.

Durante una transmisión en vivo, Klitbo compartió cómo está manejando la situación. La actriz explicó que debe cubrir 75 mil dólares anuales por la educación de Fer, pero está comprometida en apoyarla porque la joven se esfuerza al máximo y tiene un rendimiento académico excelente.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte soy cero cibernética y me engañaron como viejita que soy, y me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos. Pero los bienes son para aliviar los males y nunca uso mis joyas. El lunes tengo una cita”, comentó Klitbo.

Para asegurar que su hija pueda continuar con sus estudios en EU, Cynthia decidió vender uno de sus departamentos.

“Estoy pagando hipotecas que tengo aquí, se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela”, explicó, añadiendo que la venta está en proceso.

A pesar de las adversidades, Klitbo mantiene la esperanza de encontrar trabajo pronto, pues aunque estaba lista para la tercera temporada de "Lalola", pero su producción se encuentra detenida por lo que el futuro es incierto.

“Confío en Dios en que pronto vamos a tener una chamba. Estábamos esperando una producción que desafortunadamente nos dejó a muchos sin empleo”, comentó.

La actriz confesó que la situación la ha dejado sin descanso en varias ocasiones, pero también intenta mantenerse tranquila: “Y si no llega a tiempo la residencia, pues para eso los compré, para mi hija”, añadió, refiriéndose a sus ahorros.

Si las condiciones para que Elisa siga estudiando en Estados Unidos no se concretan, Klitbo consideraría regresar a México para que continúe su formación académica allí, y una vez que tengan estabilidad financiera entonces podrá regresar al extranjero para hacer posgrados u otros estudios.

“De México salen actores que se exportan al mundo entero. Yo, en lo personal, sería muy feliz si estudiara en cualquier escuela de actuación, porque tenemos grandes instituciones como La Casa del Teatro, el CUT, Casa Azul y, por supuesto, el CEA", contó.

Elisa Fernanda está esperando una audición para optar a una beca del 70%, lo que le permitiría estudiar en cualquier escuela que elija, un paso esencial en su carrera.

Hasta ahora, Cynthia no ha proporcionado más detalles sobre la venta de su departamento ni tampoco aclaró si interpuso alguna denuncia.