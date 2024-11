Christoper Mintz-Plasse encanta a los sonorenses en la DesertCon 2024

El actor estadounidense, así como otros invitados de doblaje, se presentaron en el primer día de la DesertCon 2024

Los fanáticos de la cultura pop en Hermosillo vivieron al máximo el primer día de actividades de la DesertCon 2024. El pasado sábado 23 de noviembre, Expo Fórum se abarrotó de miles de asistentes que se dieron cita para disfrutar de numerosas conferencias sobre doblaje, así como adquirir artículos de colección de series, anime, caricaturas, videojuegos, cómics, mangas y más.

El momento más esperado del día fue cuando Christopher Mintz Plasse, conocido por su icónico papel de McLovin en "Superbad" (Súper Cool en Latinoamérica), cautivó a los asistentes con una charla íntima sobre su trayectoria.

El actor estadounidense tomó por sorpresa a todos al saludar a su público en español y expresar el amor que siente.

“ ¡Hola Hermosillo!, mi nombre es Christopher Mintz-Plasse, los amo ", dijo el estadounidense. "Los amo a cada uno de ustedes, quiero quedarme en Hermosillo".

Comentó que durante su estadía en la ciudad tuvo oportunidad de conocer algunos puntos turísticos de la ciudad como la Catedral Metropolitana.

Asimismo, el actor habló sobre "Súper Cool", película lanzada en el año 2007, a la que atribuyó muchas de las cosas que actualmente tiene. Por ejemplo, dijo que por esta película conoció a su actual esposa y que fue gracias a ella que dio la conferencia en Hermosillo.

El actor interactuó con el público, quienes no dudaron en externarle sus preguntas, la cual incluía la duda ante la posibilidad de una nueva entrega de "Kick-Ass" donde interpretó a "Red Mist / The Motherfucker" en las dos películas de la franquicia. Tras una breve broma "confirmando" una tercera película, Christopher señaló que no será así, dado que "Kick-Ass 2" no recaudó en taquillas lo esperado.

Al finalizar la ronda de preguntas, la conferencia aún deparaba sorpresas para los asistentes, pues Mintz-Plasse autografió una camiseta y la lanzó hacia el público, cerrando con broche de oro una jornada llena de emociones y recuerdos.





Moisés Mora, una vida en el doblaje

La emoción no paraba dentro de DesertCon, pues al finalizar la conferencia de Christopher, subió al escenario el actor Moisés Iván Mora, quien le presta su voz a Mclovin en el doblaje de “Superbad”.

Contó sus inicios en televisión, teatro y en doblaje, donde mostró a través de la pantalla películas donde ha participado, tales como: "Bésame en la boca", "Me late chocolate", "Te juro que yo no fui", "Chilangolandia", entre otras.

Durante su transcurso en el teatro, Moisés señaló que tuvo dos grandes pilares que le enseñaron dentro de la actuación: "Lo bonito de hacer teatro es trabajar con grandes pilares de la actuación, Eduardo Manzano y don Jorge Ortiz de Pinedo han sido mis maestros".

El actor aprovechó el tema para contar la anécdota durante su casting en "Una Familia de 10", donde hizo su audición con Ortiz de Pinedo: "el casting fue hablar de doblaje, el doblaje es un mundo tan bonito, estoy aquí por el doblaje", expresó.

Fue a partir de esa anécdota que Iván habló sobre sus proyectos dentro del doblaje, tales como: Kung Fu Panda, Lucca, Alicia en el País de las Maravillas, Un Show Más, Intensamente, entre otros.

" Cuando haces doblaje, el siguiente paso es dirigir doblaje ", expresó para posteriormente hablar sobre sus trabajos como director de doblaje en proyectos reconocidos como Trolls, Deadpool y Shazam.

Al concluir, el actor externó su gratitud: "Gracias Hermosillo, gracias a Desertcon" y posteriormente, ánimo al público para despedir el primer día de conferencias de la Desertcon con la icónica bulla de Rigby de un Show Más: " Vamos a cerrar con un fuerte: ¡Oh! "

Al finalizar la conferencia, Iván subió una foto junto a Christopher y agradeció este encuentro icónico con el actor estadounidense al que le dio voz en “Superbad”.





Pasaron una "Súper Cool"

Desde las 11:00 AM, comenzaron las actividades con el concurso de Cosplay Kids, donde los más pequeños fans lucieron sus disfraces de sus personajes favoritos. El actor de doblaje Emilio Treviño fue el primero en arrancar las conferencias de doblaje, donde habló de su trabajo con personajes como Miles Morales en "Spider-Man: Un Nuevo Universo" y "Spider-Man: A través del multiverso", Denji en "Chainsaw Man", Mark Grayson/Invencible en "Invencible", Paul Atreides en "Duna" y "Duna 2", entre otros.

Patricia Azán también encantó a todos con su divertida conferencia, ya que ha prestado su voz a muchos personajes de " South Park", incluyendo a Eric Cartman, Kyle Broflovski, Tweek Tweak, Bebe Stevens y más. Además, interpreta a Vicky en "Los Padrinos Mágicos" y a Himiko Toga en "My Hero Academia".

Jade, la cantante de temas musicales de anime y caricaturas, ofreció un nostálgico concierto con las canciones de la serie de anime Ranma 1/2, además de temas de otras producciones como "La espada mágica" y "La princesa encantada".

Otra conferencia destacada fue la de Juan Guzmán. El actor venezolano deleitó al público con las voces de sus personajes, destacando a Rick Sánchez de "Rick y Morty". También recordó su trabajo en "El Precio de la Historia", "Danny Phantom", "Samurai Jack", "Flapjack", "Bob Esponja" y más.

El escenario se llenó de color y creatividad con el concurso Desert Cosplay Championship, donde los cosplayers mostraron sus trajes, props y utilería, con pelucas y pupilentes peinados con exactitud.